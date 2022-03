Gifhorn

Tausende von Menschen fliehen vor dem schrecklichen Krieg in ihrer ukrainischen Heimat. Viele nutzen dabei auch ihr eigenes Fahrzeug – und erreichen damit den Landkreis Gifhorn. Die Kfz-Innung setzt ein Zeichen. Sie repariert die Autos der Geflüchteten kostenlos. Mehr als 60 Innungsbetriebe sind dabei. Das Projekt ist in Norddeutschland bisher einzigartig.

„Wir wollen unseren Beitrag leisten und etwas tun, um den Flüchtlingen konkrete und schnelle Hilfe zu gewähren“, sagt Innungssprecher Michael Neuburger. In einer außerordentlichen Sitzung in der vergangenen Woche habe sich der Vorstand für dieses Projekt ausgesprochen, um flüchtenden Ukrainerinnen und Ukrainern Unterstützung anzubieten. „Ein entsprechendes Info-Schreiben mit der Unterschrift von Innungsobermeister Stefan Pingel ist an unsere 69 Mitgliedsbetriebe am Montag rausgegangen – das Feedback war durch die Bank positiv“, berichtet Neuburger.

Kfz-Innung richtet Koordinationsstelle ein

Teilnehmende Kfz-Meisterbetriebe im Kreisgebiet Gifhorn hätten in Telefongesprächen ihre Bereitschaft signalisiert, Fahrzeuge der Hilfesuchenden aus dem ukrainischen Kriegsgebiet kostenlos in einen betriebs- und verkehrssicheren Zustand zu versetzen, so Neuburger. Die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Gifhorn-Braunschweig sei bei dem Projekt ebenfalls mit im Boot und diene als zentrale Melde- und Koordinationsstelle.

Fonds für Härtefälle

„Gleichermaßen wurde ein Fonds für eventuelle Härtefallregelungen geschaffen“, führt Michael Neuburger weiter aus. Ein Humanitätsauschuss – bestehend aus Andreas Bierich (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft), Obermeister Stefan Pingel, Michael Neuburger (stellvertretender Obermeister und Projekt-Initiator) sowie dem ehemaligen Altfrid-Pastoralreferenten Martin Wrasmann entscheidet zielführend und transparent über die Hilfe aus diesem Sonderfonds, informiert Gifhorns Kfz-Innung am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Kriterien für Hilfeleistung

Damit die 69 Innungsbetriebe möglichst rasch und unbürokratisch Hilfe leisten können, hat sich das Organisationsteam bei dem Regelwerk für das Projekt auf ein Minimum beschränkt. Autos, die in den Kfz-Werkstätten der teilnehmenden Firmen in Schuss gebracht werden, müssen in der Ukraine zugelassen sein. Legitimation des Halters und des Fahrzeugs müssen ebenfalls vorhanden sein. Der Grenzübertritt in ein EU-Land muss nach dem 24. Februar erfolgt sein. „Die Hilfe sollte einmalig pro Halter und Fahrzeug erfolgen“, nennt Neuburger ein weiteres Kriterium.

Weitere Kfz-Betriebe, die sich an dem Hilfsprojekt beteiligen wollen, und Hilfesuchende können eine Mail an gifhorn@kh-bsgf.de senden.