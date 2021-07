Gifhorns Kantorei bietet ein schokoladiges Musikvergnügen

Gifhorn

Mit dem Kantoreikonzert warteten Kreiskantor Raphael Nigbur, sein Sommer-Projektchor, Solistin Karina Reuter und Trompeter Janko Tajnsek am Sonntagnachmittag im Schlosshof auf. Die Besucherinnen und Besucher konnten zumindest eine Zeit lang die nach wie vor präsente Pandemie ausblenden.

Die Solistin: Karina Reuter. Quelle: Ron Niebuhr

„Ich bin überwältigt, wie viele Zuhörer sich hier eingefunden haben“, sagte Nigbur und ließ seinen Blick über den Schlosshof schweifen. Dort saßen wohl mehr als 100 Besucherinnen und Besucher. Die von Helfern zuvor aufgestellten weißen Gartenstühle rückten sich die Gäste so zurecht, wie es ihnen zusagte: für die beste Sicht auf Chor, Solistin und Trompeter, für den meisten Schatten im teils sehr sonnigen Schlosshof oder fürs Miteinander mit der Familie. So oder so hoffte Nigbur, dass „alle einen angenehmen Platz und viel Freude am Konzert haben“. Coronabedingt erforderliche Abstände blieben trotz des Stühlerückens gewahrt.

Ein kleines Stückchen Schokolade klebt auf den Programmzetteln

Auf den Programmzetteln klebte jeweils ein Stückchen Schokolade – als kleiner Willkommensgruß der Mitwirkenden an die Gäste. „Aber wir nehmen im späteren Verlauf auch noch Bezug darauf“, spielte Nigbur schon eingangs aufs Finale an. Bis dahin erfreute man alle mit einer abwechslungsreichen Auswahl, die traditionelle Stücke wie Johann Sebastian Bachs „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ und Georg Friedrich Händels „Flammende Rose, Zierde der Erden“ ebenso umfasste wie „Think of Me“ aus Andrew Lloyd Webbers Musical-Klassiker „Das Phantom der Oper“ oder auch die Arie „Summertime“ aus George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ und den Song „I got rhythm“ aus dessen Musical „Girl Crazy“.

Die nächsten Konzerte der Kantorei Musikliebhaber dürfen sich nach dem Ausflug in den Schlosshof – sofern es die Coronalage erlaubt – auf weitere Höhepunkte in der St. Nicolaikirche freuen: jeweils ab 17 Uhr Konzerte von Susanne Rohn im Rahmen des Orgelsommers am Sonntag, 22. August, und dem Duo Salzmann/Lehna mit Akkordeon und Klarinette am Sonntag, 5. September, sowie jeweils ab 18 Uhr die Konzerte „Pattern in Movement“ des Voktetts Hannover und der Cellistin Laura Moinian am Samstag, 23. Oktober, und „Schmücke dich, o liebe Seele“ am Samstag, 6. November. Und von 3. bis 16. Oktober laufen die Orgelentdeckertage der Landeskirche Hannovers. Infos dazu im Internet unter www.orgelentdecker.de.

Mit seiner zu Beginn geäußerten Vermutung, dass „für jeden etwas dabei“ sei, lag Nigbur vollkommen richtig. Nicht zuletzt weil auch das von Bart Howard geschriebene und durch Frank Sinatras Interpretation schließlich weltberühmt gewordene „Fly me to the moon“ erklang sowie Bobby McFerrins ebenfalls im Jazz beheimateter Gute-Laune-Garant „Don’t worry, be happy“. Die Gäste ließen sich davon im vom Kreiskantor, Chor und Solisten erhofften Maß erfreuen.

Statt „Schokolade im Kopf“ oder Bauch in der Hand oder Hosentasche

Wer bei so viel herrlicher musikalischer Zerstreuung glatt vergaß, das Stückchen Schokolade – wie von Nigbur wegen hochsommerlicher Temperaturen empfohlen – am besten gleich zu essen, hatte bei Lorenz Maierhofers gleichnamigem Schlusslied statt „Schokolade im Kopf“ oder Bauch gewiss geschmolzene Schokolade in Hand oder Hosentasche.

Von Ron Niebuhr