Gifhorns Jugendliche wünschen sich einen Dirt-Park

Gifhorn

Es war ein Jungs-Thema beim ersten komplett digitalen Runden Tisch der Gifhorner Jugendförderung: Am Dienstagnachmittag ging es um einen Dirt-Park. Die Mountainbiker wünschen sich für ihr Hobby eine Strecke mit Schanzen und Pumptrack.

Luke hatte das Thema angesprochen. „So etwas gibt’s bis jetzt nur in Isenbüttel, das ist ganz schön weit weg. Außerdem fahren viele Leute Mountainbike, es macht einfach Spaß.“ Tim Busch von der städtischen Jugendförderung hatte das Thema in einer Umfrage aufgegriffen. „44 Kinder und Jugendliche haben teilgenommen, die meisten sind über zwölf Jahre alt und fahren mehr als dreimal wöchentlich mit ihren Bikes“, berichtete er. Gewünscht sind einzelne Wege statt eines Rundkurses. „Lieber statt einer großen Line zwei kleinere, eine für Anfänger, eine für Fortgeschrittene“, präzisierte Vincent.

Der selbstgebaute Parcours bei Wilsche wird immer wieder zerstört

Luke und Janne berichteten von einem selbstgebauten Parcours bei Wilsche, „der aber immer wieder zerstört wird“. Benedikt gehört zu denen, die oft nach Isenbüttel fahren, „aber das ist halt weit“. Imke Hashagen von der Isenbütteler Jugendförderung bestätigte: „Der Dirt-Park wird extrem gut genutzt.“ Das wusste auch ihre Meinerser Kollegin Maria Götze: „Es gibt Eltern, die ihre Kinder regelmäßig nach Isenbüttel fahren.“

Dass Gifhorn einen Dirt-Park braucht, fanden nicht nur die Jugendlichen. Auch die vier Politiker am Runden Tisch und Claudia Klement als Vorsitzende des Kinderschutzbundes unterstützten den Wunsch. Schnell ging es um Standorte und Kosten.

Die Flutmulde kommt als zentraler Standort in Frage

Claudia Klement bot eine Fläche an der Flutmulde an – die vor drei Jahren schon einmal dafür im Gespräch war. „Ich finde die Flutmulde gut“, stellte Philip Knotz fest, der den Chat der Video-Konferenz moderierte. „Im Chat wird sie auch favorisiert.“ Ob eine Nutzung des dortigen Skate-Parks durch die Mountainbiker eine schlaue Idee ist, dazu gingen die Meinungen auseinander.

„Hier diskutieren jetzt schon wieder die Erwachsenen über die Belange der Jugendlichen“, griff Busch irgendwann ein und schlug vor: „Wir klären jetzt erstmal mit den Jugendlichen deren Bedürfnisse.“ Er lud sie zu einer Arbeitsgruppe ein, um über Standorte und Details zu sprechen. „Wichtig ist, dass wir jetzt nicht zu formal und zu verkopft vorgehen“, wünschte sich Knotz. „Wir sollten für wenig Geld bis Ende des Jahres etwas umgesetzt haben – für 10 000 bis 15 000 Euro.“

Von Christina Rudert