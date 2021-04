Gifhorns Inzidenzwert knapp unter 100 – Drei Flüchtlingsheime unter Quarantäne

Landkreis Gifhorn

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz etliche Tage in Folge gefallen ist, ist der Wert am Donnerstagmorgen wieder auf 98,6 gestiegen. 47 positiv getestete Personen meldet das RKI innerhalb eines Tages für den Landkreis Gifhorn, 174 Neuinfektionen gab es innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Der Landkreis informiert außerdem über die Anzahl der Erst- und Zweitimpfungen: Mit Stand 29. April sind 43 934 Impfungen erfolgt, 6 338 mehr als in der Vorwoche. Von den 174 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage waren 94 auf Mutationen zurückzuführen, insgesamt sind im Landkreis Gifhorn mittlerweile 795 Fälle von Virus-Mutanten nachgewiesen. Getestet hat das Gesundheitsamt 219 Personen innerhalb eines Tages.

Zwölf neue Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

In Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gab es zwölf Neuinfektionen, die Gesamtzahl der aktuellen Fälle liegt bei 19. Betroffen sind das Haus Niedersachsen in Oerrel, das DRK Pflegewohnhaus Calberlah, Haus Empatica in Osloß und das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, stehen die Flüchtlingsunterkünfte in Brome, Kästorf und Lessien bis zum 11. Mai unter Quarantäne. In Brome wurde eine Person positiv getestet, in Kästorf waren es vier, in Lessien zwei positive Corona-Fälle. Anfang der Woche hatte es bereits Corona-Fälle im Clausmoorhof, in Kästorf und in Lessien gegeben, die laut Landkreis auf Festlichkeiten im Zusammenhang mit Ramadan zurückzuführen waren. Josef Kraft, Leiter des Gesundheitsamts, hatte eindringlich darum gebeten, sich auch bei den Feierlichkeiten an die Corona-Regeln zu halten.

Fünf Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation

Das DIVI-Notfallregister des Robert-Koch-Instituts vermeldet für den Landkreis Gifhorn fünf Covid-19-Patienten auf Intensivstation im Helios-Klinikum, von denen drei beatmet werden.

