Gifhorns Inzidenz liegt jetzt bei Null!

Landkreis Gifhorn

Zum ersten Mal taucht der Landkreis Gifhorn in der Übersichtskarte des Robert-Koch-Instituts als graue Fläche auf, die 7-Tage-Inzidenz ist auf Null gesunken, innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es keine Neuinfektion. Das RKI warnt allerdings davor, jetzt leichtsinnig zu werden und alle Regeln über Bord zu werfen. Es handele „sich um eine Momentaufnahme, die sich wieder ändern kann“. Gerade Infektionen mit nur leichten Krankheitssymptomen würden nicht immer erkannt und gemeldet, und die AHA-Regeln sollten nach wie vor eingehalten werden, um die Fallzahlen weiter niedrig zu halten. Abstand, Händewaschen, Hygienekonzepte für öffentliche Einrichtungen, Lüften, Kontaktreduktion – daran ändert sich nichts.

Diese Regel gelten immer noch:

Die aktuell gültigen Regeln sind im Stufenplan des Landes Niedersachsen aufgelistet und vom Landkreis konkretisiert:

Kontaktbeschränkung: Drinnen maximal 25 Personen, draußen maximal 50 Personen, bei mehr Personen sind negative Coronatests beziehungsweise vollständiger Impfschutz oder Genesenennachweis erforderlich.

Kitas und Schulen: Präsenzbetrieb im Szenario A, zweimal wöchentlich Testung von Personal und Kindern (in Kitas freiwillig, in Schulen Pflicht) keine Maskenpflicht (Kitas) beziehungsweise Maskenpflicht in gekennzeichneten Bereichen (Schulen).

Einzelhandel: Maskenpflicht in Verkaufsräumen und Eingangsbereichen.

Trotz 7-Tage-Inzidenz von Null: In Innenräumen der Gastronomie gilt nach wie vor Maskenpflicht, das Personal trägt die Maske durchgehend. Quelle: Archiv

Gastronomie: Maskenpflicht in Innenräumen; in Diskotheken und Clubs Testpflicht, dafür entfallen Abstandsgebot und Maskenpflicht.

Veranstaltungen: bei maximal 25 Personen in Innenräumen oder 50 Personen außen entfallen Abstandsgebot und Maskenpflicht, bei mehr Personen gelten entweder Abstandsgebot und Maskenpflicht oder negativer Coronatest.

Sport: Indoor- und Outdoor-Anlagen geöffnet, ebenso Schwimmbäder, Saunen, Thermen und Freibäder.

Die Inzidenz von Null heißt, dass auch das Helios-Klinikum aktuell komplett Corona-frei ist.

Von Christina Rudert