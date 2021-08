Gifhorns Inzidenz den ersten Tag über 50: Was bedeutet das für die Regeln?

Landkreis Gifhorn

Von Tag zu Tag war der Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen drastischer. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut erstmals seit Ende Mai wieder eine Inzidenz, die über 50 lag – bei 50,8 ganz genau. Was bedeutet das mit Blick auf die gerade erst geänderten Regeln?

Zunächst mal aktuell noch nichts, außer dass ein Countdown beginnt: Erst wenn die Inzidenz von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen – Sonn- und Feiertage unterbrechen die Zählung nicht – überschritten ist, muss der Landkreis an Tag sechs eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die an Tag sieben in Kraft tritt. Für die Anwendung der 3G-Regeln – Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete – bleibt die 7-Tage-Inzidenz der maßgebliche Indikator. Um in die Warnstufe 1 zu gelangen, gilt derselbe Countdown. Dann müssen zwei der drei Leitindikatoren an fünf Werktagen in Folge zutreffen: eine Inzidenz zwischen 35 und 100, die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz zwischen 6 und 9 (liegt aktuell bei 2,2) und die landesweite Intensivbelegung zwischen 5 und 10 Prozent (liegt aktuell bei 2,1 Prozent).

Frühestens nächsten Donnerstag treten strengere Regeln in Kraft

Das bedeutet aber: Bleibt die Inzidenz bis einschließlich Dienstag, 31. August, über 50 (der Samstag gilt als Werktag), erlässt der Landkreis am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung mit den strengeren 3G-Regel, die am Donnerstag, 2. September, in Kraft träte.

Aktuell gilt die von Bund und Ministerpräsidenten beschlossene 3G-Regel deshalb in Gifhorn in der lockereren Variante mit folgenden Bereichen: In Heimen und Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie für Menschen mit Behinderungen, bei Zusammenkünften, Veranstaltungen und Sitzungen mit 1 000 bis 5 000 Teilnehmern sowie bei Großveranstaltungen mit mehr als 5 000 Teilnehmern, in Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars haben nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt.

Geimpft, genesen, getestet: Was dafür vorgelegt werden muss

Vollständig geimpft heißt, dass die letzte notwendige Impfung mindestens 14 Tage zurück liegt, als genesen gelten Personen, deren Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurück liegt, und als Tests werden der 48 Stunden gültige PCR-Test sowie der 24 Stunden gültige Antigen-Schnelltest und der Selbsttest unter Anleitung und Aufsicht – ebenfalls 24 Stunden gültig – akzeptiert. Die Testpflicht entfällt für Kinder bis zu fünf Jahren und für Schüler, da diese ohnehin regelmäßig in den Schulen getestet werden.

Hier gilt Maskenpflicht: Beim Fahrunterricht. Quelle: Stephanie Zerm Archiv

Der Landkreis listet auf, was darüber hinaus aktuell für Regeln gelten: soziale Kontakte reduzieren, Mindestabstand zu anderen Personen einhalten, Hygienekonzept in allen Einrichtungen. Die Kontaktbeschränkungen sind aufgehoben. Medizinische Maskenpflicht in geschlossenen Räumen gilt im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen und in der Gastronomie. Ebenso im ÖPNV, bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen öffentlichen Räumen mit mehr als 25 Personen, wobei Geimpfte, Genesene und Getestete sowie Kinder bis fünf Jahre und Schüler nicht mitzählen, für praktischen Fahrunterricht und für Personen mit Tätigkeiten, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann wie beispielsweise in Pflegeberufen.

Für Kitas gilt der Regelbetrieb, in den Schulen sind noch Sommerferien

Für Kindertagesstätten ebenso wie für Kindertagespflegestellen gilt der Regelbetrieb mit Präsenz, die Schulen starten erst am Donnerstag, 2. September, wieder in den Unterricht.

Von Christina Rudert