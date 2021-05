Landkreis Gifhorn

Die Impfkampagne im Landkreis Gifhorn läuft auf Hochtouren. Eine Aufschlüsselung, wer bereits komplett geimpft ist, gibt es nicht. Insgesamt liegt die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen im Kreisgebiet bei 49 364. Im Einsatz ist auch der Impfstoff Johnson&Johnson, der nur eine einmalige Impfung erfordert, jedoch sind die Impfdosen limitiert. Das Land habe einmalig 400 Dosen dieses Stoffes bereit gestellt, teilt Landrat Dr. Andreas Ebel mit. Hintergrund: Priorität bei der Belieferung mit Johnson&Johnson mit größeren Mengen waren Hochinzidenzgebiete, etwa die Nachbarstadt Wolfsburg.

Hausärzte haben mehr als 10.000 Impfdosen verabreicht

Wie viel ist über die Impfquoten der Hausärzte im Landkreis Gifhorn bekannt? Der Landkreis verweist auf eine Meldung des Landes. Demnach seien in den Praxen im Kreisgebiet etwa 10 400 Impfdosen verabreicht worden.

Welche Impfstoffe – Moderna, Biontech, AstraZeneca – in welchem Anteil dabei bislang zum Einsatz kamen, ließe sich nicht beziffern, so der Landkreis.

Terminausfälle sind sehr selten geworden

Die Abläufe im Impfzentrum in der Stadthalle, die vor Wochen durch Impfstoff-Diskussionen und mangelnde Termindisziplin gehemmt waren, sind wieder in klaren Bahnen. Auch die Tatsache, dass sich einige parallel beim Hausarzt und beim Impfportal des Landes anmelden, stört offenbar nicht mehr so erheblich. Da nun eine Online-Stornierung auf der Homepage möglich sei, sei die Ausfallquote im Impfzentrum „deutlich geringer geworden und liegt bei maximal fünf Prozent“, so der Landrat.

Auf die Frage, ob schon absehbar ist, wann das Impfzentrum in der Stadthalle eingestellt wird, antwortet der Landrat, dass der Einsatzauftrag bis zum 30. September 2021 erteilt worden sei.

Von Andrea Posselt