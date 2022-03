Gifhorns Hochzeitsmühle: Jetzt rücken die Maler an

Gifhorn

Die „Lady Devorgilla“ ist nicht nur bei Brautpaaren beliebt. Der Nachbau der schottischen Mühle aus der Partnerstadt Dumfries ist auch ein Tourismusmagnet und beliebtes Fotomotiv. Durch die Witterung erstrahlt die Fassade jedoch nicht mehr in einem leuchtenden Weiß. Darum rücken nun die Maler an – und sie müssen sich beeilen. Schon im nächsten Monat wird wieder unter drehenden Mühlenflügeln geheiratet.

Das Weiß auf Vordermann bringen

Das Weiß der Mühle auf Vordermann bringen: Die Stadtverwaltung ist dabei, diese Arbeiten zu beauftragen. „Aktuell werden gerade Angebote für den Außenanstrich eingeholt“, erklärt Stadt-Sprecherin Annette Siemer. „Ziel ist die Fertigstellung zum 22. April“, geht Siemer auf den relativ knappen Zeitplan ein. Zu den Gesamtkosten für den Anstrich der Hochzeitsmühle, die auf einem Hügel Ecke Lüneburger Straße/Konrad-Adenauer-Straße steht, macht die Stadtsprecherin keine Angaben. „Wir befinden uns gerade in der Angebotsphase, von daher können wir die zur Verfügung stehende Summe nicht publik machen“, bittet Siemer um Verständnis.

Einbau einer Leichtbauwand

Auch im Inneren der Hochzeitsmühle wird demnächst gewerkelt und gearbeitet: Im Keller/Untergeschoss des schmucken Gebäudes lässt die Stadt eine Leichtbauwand einziehen. Der Einbau einer Heizung, der auch Mühlen-Trauungen in der kalten Jahreszeit möglich machen würde, ist laut Siemer jedoch weiterhin nicht vorgesehen.

Blütenwiese vor der Mühle

Um das Außengelände rund um die schottische Mühle kümmert sich der städtische Bauhof. „Dieser gestaltet die Freifläche als natürliche Blütenwiese“, erläutert die Pressesprecherin der Stadt. Alle Arbeiten an der Mühle müssen zügig erledigt werden, denn Gifhorns Standesamt-Team hat die erste Mühlen-Trauung des Jahres 2022 bereits terminiert. Laut Siemer gibt sich das erste Hochzeitspaar am 29. April unter drehenden Mühlenflügeln das Ja-Wort.

Gifhorns Hochzeitsmühle wird auf Vordermann gebracht: 161 Brautpaare gaben sich dort 2021 das Ja-Wort. Quelle: Michael Franke/Archiv

Eine wichtige Neuerung, die die Corona-Lockerungen möglich macht: In diesem Sommer kann laut Siemer auch wieder im Trauzimmer im Rathaus geheiratet werden. Das war wegen der Pandemie im Frühjahr und Sommer 2021 dicht – nun soll es wieder zur Verfügung stehen.

161 Ja-Worte in der Saison 2021

Getraut wurde von der Leitenden Standesbeamtin Melanie Ritterbusch und ihrem Team im vergangenen Jahr vom 24. April bis 9. Oktober ausschließlich in der Mühle. 161 Eheschließung gab’s in diesem Zeitraum. Die Hochzeitsmühle ist übrigens seit zwei Jahrzehnten beliebter Ort für Eheversprechen. Seit 2002 traut das zur Zeit ausschließlich aus Frauen bestehende Team des Gifhorner Standesamtes bereits in der Lady Devorgilla.