Gifhorn

Exklusives Wohnen in der Gifhorner Hempel-Galerie am Steinweg: Gebäudeeigentümer Amandla International hat dieses Projekt bereits vor längerer Zeit angekündigt und hält offenbar an den Plänen fest. Im Internet wird das Projekt bereits beworben.

Details über das Vorhaben sind inzwischen auf der Homepage der Exporo AG zu finden. Das Unternehmen, das sich seit 2014 zu Deutschlands führender Plattform für digitale Immobilieninvestments entwickelt hat und in der Hamburger HafenCity mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, nennt Details zu der Großbaumaßnahme in der Gifhorner Innenstadt.

Anzeige

Mehr als 6800 Quadratmeter

Das Projektgrundstück habe eine Fläche von genau 6859 Quadratmetern, heißt es auf der Exporo-Homepage. In dem Büro- und Geschäftshaus – früher war dort Modeausstatter Hempel zu finden, heute C&A sowie H&M – plane der Projektentwickler „die Umwandlung und den Umbau der leer stehenden Einzelhandels- und Büroflächen im Obergeschoss sowie den Ausbau der bisher ungenutzten Dachgeschossflächen in Wohnungen“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Exporo AG gibt die geplante Wohnfläche mit 1564 Quadratmetern an. Insgesamt seien 18 Wohneinheiten vorgesehen – dabei sollen acht Wohnungen im ersten Obergeschoss entstehen, zehn weitere Wohnungen sollen im Dachgeschoss Platz finden. „Nach Fertigstellung der Wohneinheiten soll das Projektgrundstück im Globalverkauf veräußert werden“, geht das Hamburger Unternehmen auf die Zukunft des größten Gebäudes in Gifhorns Fußgängerzone – auch Tiefgarage und Parkdeck gehören dazu – ein.

Pläne erstmals 2019 präsentiert

Nachdem der Modemarkt Anfang 2019 seine riesige Verkaufsfläche im Obergeschoss der ehemaligen Hempel-Galerie geräumt hatte, präsentierte die Projektentwicklungsgesellschaft Amandla – seit 2016 Eigentümerin der riesigen Immobilie am Steinweg – erstmals im Juli 2019 die nun von der Exporo AG beworbenen Nachnutzungspläne. Amandla-Geschäftsführer und Gesellschafter Lars Esser-Carius – am Montag gerade wieder aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt – war aus Termingründen für eine kurzfristige Stellungnahme nicht zu erreichen.

Aus für den Modemarkt: Auch die Verkaufsfläche des 2019 geschlossenen Ladens im Obergeschoss soll zu Wohnraum umgebaut werden. Quelle: Sebastian Preuss (Archiv)

Gibt es schon eine Bauvoranfrage oder hat es Gespräche mit der Stadtverwaltung über das Hempel-Galerie-Projekt von Amandla gegeben? – Diese AZ-Fragen ließ die Verwaltung unbeantwortet. Stadtsprecherin Annette Siemer verwies auf „datenschutzrechtliche Gründe“, die zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage zulassen würden.

Parkdeck-Pläne finden keine Zustimmung

Pläne zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in der Innenstadt hatte Amandla – das Unternehmen hat seinen Sitz in Unna ( Nordrhein-Westfalen) und Irland – schon einmal im Juni 2018 entwickelt. Damals war der Bau von Mehrfamilienhäusern mit 16 Wohneinheiten auf dem Parkdeck der ehemaligen Hempel-Galerie geplant – jedoch von der Stadt und der Politik abgelehnt worden.

Von Uwe Stadtlich