Gifhorn

Gifhorns Helios Klinikum zeigt Herz für den Sport. 15 000 Euro wurden am Mittwoch an 15 ausgewählte Vereine aus dem Kreis verteilt. Sie gehörten zu den mehr als 70 Bewerbern des Premiere-Projektes „Zehntausend für zehn“. Als Medienpartner war die AZ mit an Bord.

Fahrten zu Auswärtsspielen, neue Trikots, Kosten für Trainer oder Fortbildungen und die Anschaffung von Übungsmaterialien und Gerätschaften: Helios Sprecherin Lisa Iffland stellte in ihrer Begrüßung – die Verteilung der Schecks fand unter Wahrung des Sicherheitsabstands im großen Konferenzraum des Krankenhauses statt – fest, dass die Vereine des Kreises gerade in Corona-Zeiten auf Unterstützung angewiesen seien. „In Gifhorn gab’s dieses Projekt zum ersten Mal – Vorbild für uns war die Helios-Klinik in Schwerin, die diesen Weg der Sportförderung bereits seit zwei Jahren geht“, so Iffland.

Anzeige

Das Fördergeld um 5000 Euro aufgestockt

Der Gesamtetat des Projekts betrug anfangs 10 000 Euro, wurde dann jedoch von Gifhorns Klinikum-Chef Matthias Hahn auf 15 000 Euro aufgestockt. „Wir sind von der Beteiligung begeistert, denn bei der Premiere waren 72 Vereine unter den Bewerbern“, freute sich Hahn über die tolle Resonanz. Die Aktion mache deutlich, dass Helios sich als Gesundheitskonzern verstehe.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die AZ unterstützt das Premiere-Projekt als Medienpartner

„Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir dieses Projekt unterstützen“, begrüßte auch AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich die von einer Jury ausgewählten Vereine. „Bei unserer Sitzung haben die Köpfe geraucht, denn es war wirklich schwer, eine Auswahl zu treffen – alle Anträge waren super“, befand Landrat Dr. Andreas Ebel. Gemeinsam mit Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, Madsack-Redakteurin Melanie Stallmann (Hallo Gifhorn und AZ-Sonderthemen) und Klinikum-Chef Matthias Hahn gehörte der Kreis-Verwaltungschef der Jury an.

Premiere: Für 15 Vereine aus dem Kreis gib’s Geld von Helios. Klinikum-Sprecherin Lisa Iffland moderierte die Veranstaltung im großen Konferenzsaal der Klinik. Quelle: Sebastian Preuß

1500 Euro gehen an den SV Ettenbüttel (Vergrößerung Geräteraum und neues Tor), 500 Euro an das Inklusionsteam der JSG Gifhorn Nord (Training im Taka-Tuka-Land), 700 Euro an den VfR Wilsche-Neubokel (Anschaffungen für die Inklusionsturngruppe), 1000 Euro an den SV Meinersen-Ahnsen-Päse (Sportgeräte und Trikots für die Jugendarbeit), 1000 Euro gibt’s für eine Tenniswand des SV-Groß Oesingen und 1200 Euro für die JSG Gifhorn Nord (kleine Fußballtore).

Finanzspritze für neue Bodenmatte und Ballmaschine

Mit 1000 Euro wurden die Altsenioren des MTV Isenbüttel bedacht (Trikots), für 1000 Euro wollen die 1. Fußballfrauen der SV Gifhorn Bekleidung anschaffen, für 1000 Euro können die Handballer des ZVS Brome einheitliche Aufwärm-Pullover kaufen, 2000 Euro stehen dem TSV Meine für die Anschaffung einer neuen Bodenmatte für das Leistungsturnen zur Verfügung und 1000 Euro gibt’s für Gifhorns Badminton-Verein (neue Schläger, Ballmaschine und weitere Trainingsmaterialien).

1400 Euro aus dem Projekt erhält der Reit- und Fahrverein Papenteich für seine Voltigiergruppe, 300 Euro gibt es für die Reitergemeinschaft Südheide (Sachpreise als Wettkampftag-Andenken), 500 Euro für die Schwimmausbildung der DLRG Hankensbüttel-Wittingen und 900 Euro für die DLRG-Ortsgruppe Meinersen, die mit dem Geld eine Rettungspuppe, Beatmungsbeutel und Gesichtsmaske anschaffen will.

Von Uwe Stadtlich