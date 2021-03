Gifhorns Helios-Klinikum testet Kreuzfahrer

Gifhorn

Ab an Bord, die Leinen los, und dann schnell in Richtung Sonne: Die ersten großen Kreuzfahrt-Schiffe legen in wenigen Tagen ab. Wer mit dabei sein will, benötigt einen negativen Corona-Schnelltest – und den gibt’s für die Kundschaft von drei großen Reiseanbietern in Gifhorns Helios-Klinikum kostenlos. Die Nachfrage ist groß.

Passagierinnen und Passagiere von AIDA, TUI und Hapag Llyod könnten das Angebot nutzen, erläutert Klinik-Sprecherin Lisa Iffland. Helios habe eine entsprechende Kooperation mit diesen Reiseanbietern bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht und biete den Service deutschlandweit an den Helios-Standorten an.

Kooperation mit drei Anbietern

„Helios kooperiert seit dem Sommer letzten Jahres mit den drei Touristikanbietern“, erläutert Iffland. Die Kreuzfahrtgäste dürften nur mit negativem Testergebnis an Bord gehen. „Sie können sich darum kostenfrei in einer von zahlreichen Helios-Teststellen in ganz Deutschland auf Corona testen lassen“, so die Helios-Sprecherin. Dieses Angebot gelte zum jetzigen Stand nur für Kreuzfahrtgäste der drei genannten Anbieter.

Übermittlung der Ergebnisse innerhalb von drei Tagen

Damit die Übermittlung der Ergebnisse rechtzeitig vor Reisestart klappe, seien je nach Abreise-Termin des Schiffes bestimmte Testtage und -zeiten vorgesehen, erläutert Iffland. Für die Passagierinnen und Passagiere gelte eine „Drei-Tages-Frist“, so Iffland. So könnten sich beispielsweise Reisende, die am 20. März mit der AIDA-Perla in Richtung Kanarische Inseln aufbrechen würden, am Mittwoch, 17. März, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in Gifhorns Klinik testen lassen. „Weitere Testtermine sind auf unserer Homepage eingestellt“, erklärt Iffland.

Gifhorns Helios-Klinikum: Kreuzfahrt-Reisende können sich hier kostenlos auf Corona testen lassen. Durchschnittlich gibt’s 20 Testungen pro Woche. Quelle: Lea Rebuschat (Archiv)

Getestet wird aktuell an 86 Helios-Kliniken in ganz Deutschland – der Standort Gifhorn gehört dazu. „Im Durchschnitt sind es etwa 20 Testungen in der Woche für alle Reiseveranstalter“, nennt Lisa Iffland die Zahlen für Gifhorns Helios-Klinikum. „Aufgrund des Lockdowns haben diese Durchschnittszahlen jedoch etwas variiert“, sagt Iffland. Ein entprechendes Testangebot gebe es auch am Helios-Standort in Wittingen. Zudem könnten sich Reisende aus dem Nordkreis auch mit dem Helios-Klinikum in Uelzen in Verbindung setzen.

Den „Schiffspass“ zur Testung mitbringen

Als Legitimation für den Helios-Testservice benötigen Reisende den „Schiffspass" beziehungsweise den „Voucher" oder andere Unterlagen, die der Reiseanbieter der Kundschaft ausgestellt und vorab zugesandt habe. Helios rät zudem dazu, eine beiliegende Datenschutzerklärung im Vorfeld auszufüllen, um den „Prozess während der Testung zu beschleunigen“. Die in Gifhorns Helios-Klinikum vorgenommenen Testungen werden übrigens durch ein umfangreiches Hygiene-Maßnahmenpaket des Reiseanbieters an Bord der Schiffe ergänzt.

Für medizinische Rückfragen rund um den Corona-Test hat Helios eine Service-Hotline geschaltet, die unter (0 30) 54 45 28 88 erreichbar ist.

Von Uwe Stadtlich