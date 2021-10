Gifhorn

Gifhorns Hagebaumarkt am Eyßelheideweg benötigt mehr Platz. Der Verkehr durch Kundschaft hat im Laufe der Jahre zugenommen und auch die Situation für Abholung und Anlieferung ist nicht optimal. Darum nutzt das Unternehmen schon bald einen Teil des Werkgrundstücks von Conti-Teves, von dem sich der Bremsenhersteller getrennt hat.

Hagebaumarkt-Vermieter Lehrmann habe das Areal erworben, bestätigt Marktleiter Thomas Unteutsch. Er kann es kaum abwarten, dass sich rund um den großen Baumarkt endlich etwas tut. „Unsere Parksituation ist schlecht – es ist einfach zu eng“, weiß Unteutsch, dass die 150 Stellflächen vor dem Gebäude nicht mehr ausreichen.

Das Baumarkt will die Anlieferungssituation verbessern

Hinzu komme die Tatsache, dass auch mit Material beladene Lastwagen auf dem inzwischen zu kleinen Grundstück Probleme hätten. „Die Anliefer-Situation ist ebenfalls nicht optimal – durch das angekaufte Grundstück soll erreicht werden, das Rangieren nicht mehr notwendig ist und die Lastwagen bei der Anlieferung durchfahren können“, erläutert Unteutsch.

Bei der ehemaligen Conti-Fläche, die zukünftig der Hagebaumarkt nutze, handele es sich um ein Grundstück, das mehr als 8000 Quadratmeter groß sei. „Profitieren wird davon auch die Kundschaft des Baustoffhandels. Das Beladen von Autos mit Anhängern – beispielsweise bei der Abholung von Zaunmaterial – wird einfacher“, kündigt Unteutsch an, der den Markt am Eyßelheideweg seit 20 Jahren leitet.

Der Hagebaumarkt kann die Lagerflächen vergrößern

Zudem biete das neue Grundstück die Option, dringend benötigte Lagerflächen zu schaffen und somit auch das Sortiment des Baustoffhandels zu erweitern. Das Hagebaumarkt-Gebäude selbst, das eine Gesamtfläche von 10 000 Quadratmetern hat und seit zwei Jahrzehnten Arbeitsplatz für 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, werde nicht erweitert.

Thomas Unteutsch rechnet damit, dass die durch Lehrmann angekaufte Fläche ab Sommer 2022 genutzt werden kann. „Momentan können wir noch nicht loslegen, denn Conti muss zuvor noch Werkteile zurückbauen“, so Gifhorns Hagebaumarkt-Chef.

Auch Kühl erwirbt eine Conti-Fläche

Nicht nur der Hagebaumarkt hat eine Teilfläche von Conti-Teves angekauft. Auch das Autohaus Kühl, das sich in der Nachbarschaft des großen Baumarktes befindet, hat von dem Bremsenhersteller ein 8000 Quadratmeter großes Areal erworben. Bereits im Juli kündigte die Kühl-Chefetage an, dass daraus eine Logistik-Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen werden soll. Die Arbeiten zur Umgestaltung laufen vermutlich schon demnächst an.

Auf dem neuen Kühl-Grundstück muss jedoch zuerst einmal Wald- und Mutterboden bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern abgetragen werden. Erst wenn der Aushub – es handelt sich um rund 4000 Kubikmeter – abgefahren worden ist, kann die Parkfläche mit Mineralgemisch hergerichtet werden.

Von Uwe Stadtlich