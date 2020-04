Gifhorns Grüne zieht’s ins Zentrum

Gifhorn

Ein Leerstand in der Steinweg-Passage ist beendet: Gifhorns Grüne haben einen Mietvertrag für ein Ladenlokal im Steinweg 60 unterschrieben. Ab Juni ist die Geschäftsstelle damit mitten im Zentrum der Innenstadt und in direkter Nähe zur Fußgängerzone zu finden.

Viel zu eng

Bisher war der „Grüne Laden“ im Speicherhof im Norden der Fußgängerzone untergebracht – nicht weit entfernt von Rathaus und Nicolai-Kirche. „Seit 2012 war unsere Geschäftsstelle dort zu finden“, berichtet Grünen-Geschäftsführerin Wiebke Haarbrandt. Die Räumlichkeiten seien jedoch nicht optimal gewesen, so Haarbrandt. Nur 50 Quadratmeter – aufgeteilt auf Erdgeschoss und Obergeschoss – hätten in dem Fachwerkgebäude zur Verfügung gestanden. Bei Sitzungen und Besprechungen sei es regelmäßig viel zu eng gewesen. „Barrierefreiheit war nicht gegeben“, sagt Haarbrandt, sie sei froh darüber, „dass jetzt eine tolle Alternative gefunden worden ist“.

Dort wo fast 40 Jahre das Handarbeitsgeschäft „Heidis Masche“ zu finden war – Jelena Lukic hatte das Geschäft im Mai 2016 von Heidelore Schmedt übernommen und aus persönlichen Gründen nur drei Jahre später dicht gemacht – soll zukünftig grüne Politik gemacht werden. „Wir brauchen mehr Platz, denn auch unsere Mitgliederzahlen steigen kontinuierlich – rund 200 sind es inzwischen“: Auch Henrik Werner, Sprecher des Kreisverbandes, freut sich auf den bevorstehenden Umzug. Der neue Standort bietet bessere Möglichkeiten für Sitzungen, Treffen und Diskussionsrunden – auch für Institutionen und Verbände, die den Grünen nahe stünden. Werner: „Beispielsweise die regelmäßigen Versammlungen der Fridays-for-Future-Bewegung.“

Besser erreichbar

Für Kreisverband, Ortsverband, Kreistags- und Ratsfraktion sowie Grüne Jugend stehen demnächst mehr als 90 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Auch das Gifhorner Büro der Grünen-Landtagsabgeordneten Imke Byl wird dann in der Steinweg-Passage zu finden sein. „Wir haben lange gesucht und sind endlich fündig geworden“, strahlt Byl, die für die Grünen seit 2017 im niedersächsischen Landtag arbeitet. Die zukünftige Geschäftsstelle befinde sich in einer attraktiven Laufzone. Byl: „So sind wir einfach besser sicht- und erreichbar.“

„Dieser Standort ist für uns optimal und einfach perfekt“, steht für Nicole Wockenfuß, Fraktionschefin der Grünen im Stadtrat, fest. „Ich war Jahre lang Kundin bei Heidis Masche und habe mich bereits damals in den Laden verliebt“, so Wockenfuß. Nun habe es für die Grünen endlich geklappt. Der Einzug in die attraktive Immobilie stünde kurz bevor.

Renovierung in Eigenarbeit

„Die Renovierung und den Umzug wollen wir selbst angehen“, kündigt Byl an. Stress machen sich Gifhorns Grüne in der Corona-Krise jedoch nicht. „Wir haben theoretisch bis Ende Juli Zeit, denn ein Nachmieter zieht erst zum 1. August in unsere bisherigen Räumlichkeiten im Speicherhof ein“, ergänzt Haarbrandt.

„Natürlich werden wir auch eine Einweihungsparty feiern – die wird jedoch aufgrund der Corona-Krise erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können“, sagt Byl.

Von Uwe Stadtlich