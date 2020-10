Landkreis Gifhorn

Mit steigenden Zahlen bei den Corona-Infektionen im Landkreis Gifhorn sind diese Woche auch die Regeln für Handel und Gewerbetreibende verschärft worden. Doch es ist nicht einfach die Rückkehr zu Vorgaben, die bereits im Sommer galten. Der Faktor Winter kommt hinzu. Denn zum Regelwerk gehört auch, dass die Luftqualität stimmt. Es könnte also frisch werden für Kunden und Mitarbeiter. Die AZ hat sich umgehört, wie Unternehmen das angehen.

Luftreiniger und Kuscheldecken für den Corona-Winter

Präzision gehört zu ihrem Handwerk. Bevor man in den Kundenbereich bei Frisoetebeer gelangt, ist Handdesinfektion und Fieber messen angesagt und natürlich das Tragen einer Alltagsmaske. Chefin Simone Lauterbach legt auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen größten Wert. „Noch strenger geht es fast nicht“, fügt sie lächelnd hinzu. Vor Wochen habe sie schon gedacht, wie das wohl im Winter werden wird, wenn zusätzliches Lüften wegen Corona angesagt ist.

Und jetzt das Ganze auch noch im Winter: Decken, Luftmessgeräte, dicke Jacken für Kunden und Mitarbeiter – Gifhorner Firmen bereiten sich gerade auf den Corona-Winter vor.

Ein Ergebnis: Sie hat Luftreiniger beschafft. Die Geräte messen die Luftqualität und schlagen dann Alarm, wenn diese nicht mehr so gut ist. Moderne Technik macht’s möglich: Die Warnung läuft auf einer App auf Lauterbachs Handy auf. Dann ist Lüften angesagt. Was im Winter beim Friseur nicht gar so einfach ist. „Schließlich sitzen dort Kunden mit nassen Haaren.“ Frieren soll niemand. Extra für den Corona-Winter hat die Friseur-Salonchefin kuschlige Decken gekauft. „Mehr kann ich nicht tun.“ Sie ist überzeugt, dass das strikte Einhalten der Regeln die Pandemie in Schach hält. Theoretisch dürfte sie sogar mehr Kunden bedienen. Aber das Risiko sei ihr zu groß. „Ich nehme lieber in Kauf, weniger Umsatz zu machen.“

„Mitarbeitern habe ich schon empfohlen, Jacken und Pullover mitzubringen“

Mit Abstandsmarkierungen im Geschäft und der Berechnung von zulässiger Personenanzahl pro Quadratmeter Ladenfläche kennt sich Udo von Ey, Schütte-Chef und Vorsitzender der Gifhorner Citygemeinschaft, schon aus. Aber wie so ein Corona-Winter laufen soll, das tüftelt er nun schon seit einiger Zeit aus. „Mitarbeitern habe ich schon empfohlen, Jacken und Pullover mitzubringen, wenn es kalt wird.“ Als fürsorglicher Chef hat er aber vorgesorgt und im Kassenbereich Heizlüfter aufgestellt.

Auch Gastronomie am Bernsteinsee setzt auf Luftreiniger

Vorbereitet auf die kalte Jahreszeit ist man am Stüder Bernsteinsee. Lüften? Klar, die beste Lösung, doch für richtig kalte Tage haben die Betreiber der dortigen Gastronomie noch eine andere Möglichkeit. „Wir haben unsere Gastronomie mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Die haben Filter mit einem hohen Wirkungsgrad“, sagt Petra Leushake, zuständig für das Marketing in Hotel und Restaurant am Bernsteinsee. Bis zu 99,5 Prozent der Viren in der Luft sollen diese Geräte ausfiltern, sagt sie – hilfreich nicht nur bei Covid 19, sondern auch bei der anstehenden Grippesaison.

