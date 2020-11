Gifhorn

Seit einigen Tagen tut sich etwas in der Gifhorner Fußgängerzone. Die ersten Vorboten der Advents- und Weihnachtszeit sind da – die Weihnachtsdeko hängt schon einmal. „Wenigstens können wir so adventliche Stimmung schaffen. Das freut uns“, sagt Martin Ohlendorf, Geschäftsführer der Gifhorner Wirtschaftsförderung.

Neu ist ein Weihnachtsbaum am Ceka-Brunnen

Die Stadt finanziert die Weihnachtsdeko, städtische Mitarbeiter sind damit beschäftigt, Gifhorn weihnachtlich zu gestalten. An drei Stellen stehen in der Fuzo bereits Weihnachtsbäume. Weitere zwei Exemplare sind am Stadthallen-Kreisel sowie Trautmann-Platz vorgesehen.

Die Lebenshilfe hat Holzsterne angefertigt

Neben Schillerplatz und Marktplatz ist der Ceka-Brunnen als neuer Standort auserkoren. Durchgehend sollen Lichterketten in Eiszapfenform das Bild im Steinweg ergänzen. Auch Herrnhuter Sterne zählen zur Optik. Aus der Werkstatt der Lebenshilfe stammen Holzsterne. Bäume werden ähnlich wie im Vorjahr angestrahlt. „Auch wenn der gewohnte Weihnachtsmarkt nicht stattfinden darf, wollen wir so eine schöne Atmosphäre schaffen“, hofft Ohlendorf auch, dass Gifhorner mit ihren Weihnachtseinkäufen auch den ortsansässigen Handel stärken.

Advent auf dem Marktplatz steht auf der Kippe

Inwieweit der geplante Advent aus dem Marktplatz stattfinden darf, steht noch in den Sternen. Glühwein trinken mit der aktuell geltenden Maskenpflicht, mache wohl kaum Sinn, so Ohlendorf. Dass sich nicht nur die Stadt ins Zeug legt, um wenigstens optisch auf Weihnachten einzustimmen, freut den Chef der Wirtschaftsförderung. Denn auch einige Besitzer von Immobilien im Steinweg engagieren sich auf eigene Kosten und haben in dieser Woche Weihnachtsdeko an den Fassaden angebracht. „Das ist natürlich eine tolle Ergänzung. Dieses Engagement begrüßen wir sehr.“

Von Andrea Posselt