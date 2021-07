Gifhorn

Eine größere Summe als diese hat der Bund in Gifhorn bisher noch nie in eine eigene Immobilie investiert: Für einen zweistelligen Millionen-Betrag wird der Flieger-Stützpunkt am Wilscher Weg in zwei Jahren auf Vordermann gebracht. Gebaut wird mehrere Jahre.

„Die Genehmigung des Bundesinnenministeriums liegt vor, jetzt muss das Finanzministerium des Bundes nur noch sein Okay geben“, hofft Stützpunkt-Chef Holger Kühne darauf, dass „die Sache dort zügig bearbeitet und genehmigt wird“. Auftraggeber und Bauherr sei die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die in Kooperation mit dem Staatlichen Baumanagement in Braunschweig bereits vor Monaten mit den Vorplanungen begonnen habe.

„Wir sind inzwischen mit dem Vorhaben ein Dreivierteljahr in Verzug – sind jedoch zuversichtlich, dass wir im Sommer oder spätestens im Herbst 2023 loslegen können“, ist Kühne optimistisch, dass die Arbeiten in zwei Jahren starten können. Gebaut wird über einen Zeitraum von drei Jahren.

Geld für Sanierung ist bereits geflossen: Fast drei Millionen Euro wurden seit 2019 am Flieger-Stützpunkt am Wilscher Weg investiert. Quelle: Sebastian Preuß

Auf dem Gelände des Gifhorner Stützpunktes – er gehört zur Bundespolizei-Fliegerstaffel Fuhlendorf – sind umfangreiche Vorhaben geplant. Unter dem Arbeitstitel „Baumaßnahme auf dem Hubschrauber-Sonderlandeplatz Gifhorn“ hat das Staatliche Baumanagement Braunschweig den Auftrag, Dienstgebäude, Luftfahrzeughalle und Fahrzeug-Halle an die heute erforderlichen Standards anzupassen. „Es wird auch Neubauten geben“, weiß Kühne. „Wir warten auf den Auftrag aus Berlin, damit wir weitermachen können“, steht Thomas Popp, Chef des Staatlichen Baumanagements Braunschweig, schon in den Startlöchern.

Ein 60-köpfiges Team arbeitet auf dem Stützpunkt

Für das 60-köpfige Team des Gifhorner Flieger-Stützpunktes ist das Mammut-Projekt eine Investition in die Zukunft. „Und ein klares und deutliches Bekenntnis zum Standort Gifhorn“, steht für Holger Kühne fest. Mit Investitionen in den Immobilien-Altbestand habe der Bund seit 2019 bereits einen Schritt in diese Richtung gemacht.

Ab Herbst 2019 sei bereits kräftig in die in die Jahre gekommene Luftfahrzeughalle investiert worden, berichtet der Stützpunkt-Chef. Unter anderem habe die Halle neue Tore erhalten, viel Geld sei auch für den Brandschutz ausgegeben worden. Zudem wurden Löschwasser-Zisternen angelegt, um im Falle eines Feuers die Wasserversorgung schnell und effektiv sicherstellen zu können. „Alleine für diese Maßnahmen wurden inzwischen rund 2,9 Millionen Euro ausgegeben“, rechnet Holger Kühne nach.

Seit 1959 gibt es den Flieger-Stützpunkt

Schon mehrfach hat es am Gifhorner Flieger-Stützpunkt Baumaßnahmen und Teilsanierungsprojekte gegeben – eine umfassende Modernisierung der dort vorhandenen Immobilien ist jedoch bisher noch nicht erfolgt. Der Standort am Wilscher Weg hat eine lange Geschichte: Die ersten Nutzung erfolgte bereits 1959 als Einsatzabteilung durch den damaligen Bundesgrenzschutz (BGS).

Der Stützpunkt Gifhorn, der schon einmal von der Schließung bedroht war und durch Unterstützung aus Politik und Verwaltung gerettet wurde, ist heute in erster Linie für das Gebiet der Bundespolizeidirektion Hannover zuständig. Es umfasst die Bundesländer Hamburg, Bremen und Niedersachsen.

Außerdem stellt der Stützpunkt Gifhorn unter anderem die Piloten und Rettungshubschrauber für die Luftrettungsstationen Christoph 4 an der Medizinischen Hochschule Hannover und Christoph 13 am Krankenhaus Rosenhöhe in Bielefeld. Ferner befinden sich Hubschrauber für „bundes- und landespolizeiliche Aufgaben“ in Gifhorn in Bereitschaft.

