Bei dieser Geschichte hätte sich Laura Pfeufer vor zwei Jahren noch an die Stirn getippt. „Ich und angeln – niemals.“ Aber dann kam Corona. An einem Tag im August 2020 ging die 31-Jährige „zufällig“ mit einem Bekannten mit zum Angeln. „Ich war sofort angefixt. Ich wollte auch meinen ersten Fisch fangen“, erinnert sie sich und lacht herzhaft, wie sie es noch mehrfach während des Gesprächs – natürlich an einem See in Gifhorn – tun wird.

Jung, attraktiv, Frau, Angeln, Instagram-Account - „das passt alles für viele nicht zusammen“, erinnert sich Laura Pfeufer an unzählige Momente, wo sie als Weltwunder bestaunt wurde und wird. Auch das quittiert sie mit einem Lachen. Schon einige Male sei sie von den Aufsehern verwundert kontrolliert worden. Kein Thema, sie hat alle Papiere parat, kennt die Regeln. Kaum erzählt, nähert sich plötzlich jemand zögerlich – und gibt sich als Fischerei-Aufsicht zu erkennen. Heinrich Paschilke ist Schwarzanglern oder solchen, die Verstöße begehen, auf der Spur. Laura Pfeufer hat nichts zu verbergen, zeigt Angelpapiere und den neuen Kescher. Eine sehr ungewöhnliche Begegnung für Paschilke. Frauen, die in Gifhorn angeln – „das ist ganz selten“. Beruhigt setzt er seine Runde fort.

Die Angelausrüstung ist schon gewachsen

Die „Fishingqueen“ nimmt’s mit Humor. Staunende Blicke kennt sie. Erst recht, wenn sie mit ihrem Belly Boot angelt. Auch das hat sie sich neben zwölf verschiedenen Ruten schon angeschafft. In dem Boot, angetrieben durchs Paddeln mit den Füßen, kann sie sitzend auf dem See die Rute auswerfen. In Gifhorn ist das auf zwei Seen auch erlaubt.

Sogar ein eigenes Angelzimmer gibt es

Belly Boot, Ruten, Köder – man könnte fast glauben, das komplette Leben ist seit jenem August-Tag auf den Kopf gestellt. „Ich habe zu Hause sogar ein eigenes Angelzimmer.“ Ihr Auto, eigentlich ein Viertürer, erlaubt keine Mitfahrer auf der Rückbank mehr. „Den Platz brauche ich für meine Angelruten.“

„Fishingqueen“ – so entstand der Name

Allen Prognosen von Familie und Freunden zum Trotz: Angeln ist ihre Leidenschaft geworden. Relativ schnell war für die VW-Mitarbeiterin klar, dass sie das über Instagram teilen möchte – auch um immer mehr über die Geheimnisse des Angelns zu lernen. Weshalb sie den Account fishingqueen genannt hat? „Das ist ganz simpel. Wegen Corona musste ich den theoretischen Teil der Prüfung bei fishingking machen. Dann nenne ich mich eben fishingqueen, habe ich gedacht.“

Über Instagram lernt sie dazu und Gleichgesinnte kennen

Ums reine Follower-Sammeln geht’s der 31-Jährigen ganz und gar nicht. „Ich lerne so viele andere Angler kennen.“ Inzwischen trifft sie sich mit auch mit einigen zum gemeinsamen Angeln oder zum Besuch von Fach-Messen. Während Corona führte sie Interviews mit deutschen Promi-Anglern. „Da kann ich immer viel lernen“, sagt die Gifhornerin.

„Spaß macht es immer“ – auch ohne Fang

Scheu, auch einmal Pannen beim Auswerfen zu posten, hat sie keine. Auch keinen Frust, wenn sie mal ohne Fang nach Hause kommt. „Spaß macht es immer.“ Wenngleich, dieser Kick, wenn die Rute spannt, habe schon Suchtfaktor. Dass nicht jeder gefangene Fisch in der Pfanne landet, versteht sich für Laura Pfeufer von selbst. „Reines Kochtopfangeln geht für mich gar nicht. Da muss man schon auf die erlaubten Maße achten.“

Es gibt noch viele Ziele für die Anglerin

Apropos Maße: So einige besondere Fänge gab es schon, auch Dank Angelausflügen nach Holland sowie Ost- und Nordsee. Ein 45-Zentimeter-Barsch, ein 1,73-Meter-Stör – da funkeln die Augen, wenn sie darüber spricht. Ein persönliches Highlight war ein Brandungsangeln. Ach ja, Eisangeln würde sie auch einmal gerne machen, „oder einen Ein-Meter-Hecht und einen 1,80-Meter-Wels fangen.“ Klare Sache: Fishingqueen wird auf Instagram noch ganz viele Kapitel schreiben. „Weil’s einfach nur Spaß macht – und Corona spielt dabei auch einmal keine Rolle.“

Von Andrea Posselt