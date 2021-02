Gifhorn

Im Einsatzfall zählt jede Minute: Das wissen auch Gifhorns ehrenamtliche Brandschützer, die sich dann hinter das Steuer ihres Privatfahrzeugs setzen, um zum Feuerwehrhaus in der Fallerslebener Straße zu fahren. Parkplätze gibt’s dort für sie jedoch nicht genug. Das will die CDU ändern. Mit einem entsprechenden Antrag befasst sich am 1. März der Fachausschuss.

„Es besteht dringender Handlungsbedarf“, begründet CDU-Fraktionschef Thomas Reuter den politischen Vorstoß, der so schnell wie möglich umgesetzt werden müsse. „Die freiwilligen Einsatzkräfte der Wehr verlieren häufig zu viele Minuten bei der Parkplatzsuche, und dann wird es schwierig, die bei Einsätzen vorgegebene Zeit einzuhalten“, verweist Reuter auf den Feuerwehr-Bedarfsplan. „Um diese Situation zu entspannen, fordern wir, zusätzliche Parkplätze für die Einsatzkräfte entsprechend auszuschildern und freizugeben“, hat Reuter „zehn bis zwölf Stellflächen“ an der Giebelseite des Feuerwehrhauses im Blick.

Dauerhafte Reservierung nötig

„Sie müssen dauerhaft für die Einsatzkräfte reserviert und freigehalten werden“, steht für Gifhorns CDU-Chef fest. „Natürlich gehen der Stadt dadurch auch Parkgebühren verloren, doch das ist in diesem Punkt zweitrangig“, verweist Reuter auf eine gesetzliche Verpflichtung, der nachgekommen werden müsse. In einer Vorlage für den Feuerschutzausschuss verweist die Verwaltung auf rund 15 000 Euro, die jährlich mit diesen Stellplätzen eingenommen werden.

Wie Reuter hat auch Stefan Heinemann, stellvertretender Ortsbrandmeister in Gifhorn, die Zahlen im Bedarfsplan im Blick. 120 Aktive zähle die Ortswehr aktuell – ein Gutachter habe festgestellt, dass für sie am Feuerwehrhaus lediglich 20 Parkplätze zur Verfügung stünden. „Selbst bei einem normalen Einsatz wird’s eng“, weiß Heinemann. Für einen ausrückenden Löschzug seien nämlich bis zu 25 Kameradinnen und Kameraden notwendig.

Chaos im Einsatzfall: Vor dem Gerätehaus stehen die Privatautos der Einsatzkräfte kreuz und quer. Quelle: Uwe Stadtlich Archiv

Wertvolle Zeit geht verloren

„Jede Person, die nach einer Alarmierung zum Einsatz kommt, nutzt ihr eigenes Fahrzeug“, verweist Heinemann darauf, dass es bei einer Großschadenslage noch problematischer werde. Rund 70 Sitzplätze würden in den ausrückenden Fahrzeugen zur Verfügung stehen. Angesichts der wenigen Parkplätze eine schwierige Situation. „Jede Parkplatzsuche im öffentlichen Raum kostet wertvolle Zeit“, weiß auch Gifhorns stellvertretender Feuerwehr-Chef. Hinzu komme die Tatsache, dass viele der Parkplätze an der Fallerslebener Straße insbesondere tagsüber durch andere Autos belegt seien. Sie stünden somit für die Brandschützer nicht zur Verfügung, führt Heinemann aus.

Das Thema „Zusätzliche Parkplätze für die Freiwillige Feuerwehr“ beschäftigt nicht nur am 1. März den Feuerschutzausschuss: Beraten wird zudem am 4. März im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss. Das letzte Wort hat 22. März schließlich Gifhorns Stadtrat.

Von Uwe Stadtlich