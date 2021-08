Gifhorn

Wenn es in Gifhorn brennt und die Freiwillige Feuerwehr löscht, geht es ohne Hydranten nicht. Damit diese lebensrettenden Wasserzapfstellen im Ernstfall auch funktionieren, sind regelmäßige Kontrollen nötig. Hunderte von Hydranten überprüfen die Feuerwehr-Senioren darum jährlich.

In einem Büro im Erdgeschoss des Gerätehauses in der Fallerslebener Straße koordiniert Wolfgang Scharfenberg, früherer Orts- und Stadtbrandmeister und jetzt Chef der Altersabteilung, jeden Dienstag die Überprüfung der Hydranten. Lange Computerlisten, die die Hydranten-Standorte für jede Straße genau beschreiben, helfen bei der Planung der Check-Touren. Scharfenberg wird dabei von Harald Heinemann unterstützt.

Hydranten-Überprüfung: Am Computer planen Wolfgang Scharfenberg (r.) und Harald Heinemann die Kontroll-Touren. Jährlich investieren die Feuerwehr-Senioren dafür mehr als 1200 Stunden ihrer Freizeit. Quelle: Uwe Stadtlich

„Im Stadtgebiet gibt es rund 1600 Hydranten – die mehr als 30 Feuerwehr-Senioren kümmern sich um die Überprüfung von 1300 dieser Wasserzapfstellen in Gifhorn und in Winkel“, beschreibt Scharfenberg die Aufgabe. In Neubokel, Gamsen, Wilsche und Kästorf seien die Altersabteilungen der jeweiligen Ortswehren zuständig.

Die Mitglieder der Altersabteilung investieren viel Freizeit

Jeweils zwei Stunden ihrer Freizeit investieren die Mitglieder der Altersabteilung jede Woche für den Hydranten-Check. In mehreren Gruppen aufgeteilt, geht’s dann an die Arbeit. Zu tun gibt es immer etwas, denn häufig wurden Hydranten bei Bauarbeiten mit Granulat oder Erdreich zugeschoben, häufig sind jedoch auch Schiebegestänge nicht mehr nutzbar, Abdeckkappen defekt und Hinweisschilder verschmutzt oder nicht mehr vorhanden.

„Diese werden von uns ersetzt, denn sie sind gerade bei Eis und Schnee unverzichtbar und ermöglichen den Einsatzkräften in der kalten Jahreszeit ein schnelles Auffinden der Hydranten“, weiß Scharfenberg. Um dafür gut gerüstet zu sein, werden die Straßenkappen zusätzlich mit einer speziellen Kunststoffkappe winterfest gemacht.

15 Minuten dauert die Überprüfung pro Hydrant

15 Minuten dauert die Überprüfung eines Hydranten, mehr als 1200 Stunden Arbeitszeit kommen dabei jedes Jahr zusammen. „Drei bis fünf Prozent der überprüften Hydranten sind fehlerhaft“, sagt der frühere Stadtbrandmeister Alfred-Torsten Sauerbrei, ebenfalls Mitglied der Feuerwehr-Altersabteilung. Dort wo eine Reparatur mit „Bordmittel“ für die Feuerwehr-Senioren nicht möglich ist, müssen die Expertinnen und Experten des Wasserwerkes ran. „Sie erhalten von uns per Mail eine Fehlermeldung“, führt Scharfenberg aus.

Durchschnittlich sind beim Hydranten-Dienst bis zu 15 Mitglieder der Altersabteilung dabei. „Drei Touren sind möglich, dabei werden jeweils acht bis zwölf Hydranten angesteuert“, so Scharfenberg. Nach der Hydranten-Reinigung wird ein Standrohr aufgesetzt und anschließend ein Schlauch angeschlossen, um die Wasserentnahme zu testen. In einem Prüfbericht werden anschießend alle Details festgehalten.

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet zur Überprüfung

Der ehrenamtliche Einsatz der seit 1981 bestehenden Altersabteilung der Gifhorner Ortsfeuerwehr spart Stadt und Wasserwerk viel Geld. „Die Gemeinde ist nämlich gesetzlich verpflichtet, ihre Hydranten regelmäßig zu kontrollieren“, erläutert Wolfgang Scharfenberg. Jeder Hydrant in Gifhorn und Winkel wird im Jahr übrigens mindestens einmal in Augenschein genommen und auf seine Funktionsfähigkeit überprüft. „Wenn wir damit durch sind, geht’s wieder von vorne los“, weiß der Chef der Feuerwehr-Senioren.

Von Uwe Stadtlich