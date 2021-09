Gifhorns Feuerwehr-Chefs wollen nicht mehr

Gifhorn

Aus, Schluss und vorbei: Nach rund zweieinhalb Jahren an der Spitze der Gifhorner Feuerwehr legen Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser und Stellvertreter Stefan Heinemann überraschend ihre Ämter nieder. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt. Eine Wahl findet vermutlich schon im November statt.

„Wenn es nicht mehr passt, ist es an der Zeit einen Schlussstrich zu ziehen“, verweist Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser (47) auf „berufliche Gründe“, die es ihm nicht mehr erlauben würden, seine Aufgaben als Ortsbrandmeister so zu erledigen, wie es eigentlich erforderlich wäre. Schaffhauser, der schon seit seinem zehnten Lebensjahr Mitglied der Gifhorner Feuerwehr ist und seit 1999 bei der VW-Werkfeuerwehr Wolfsburg arbeitet, hat Bürgermeister Matthias Nerlich bereits am 10. September per Brief über die Entscheidung informiert.

„Weiterhin aktiv dabei“

Der 47-Jährige, der im Februar 2019 zum Ortsbrandmeister gewählt wurde, Vorgänger Uwe Michel ablöste und zuvor bereits sechs Jahr lang als stellvertretender Ortsbrandmeister aktiv war – Führungserfahrungen sammelte er unter anderem als Gerätewart und Stadtjugendfeuerwehrwart – will sich jedoch weiterhin für den Brandschutz in Gifhorn engagieren. „Ich werde auch zukünftig aktiv dabei sein und den neuen Ortsbrandmeister so gut es geht unterstützen – ich lasse keinen im Regen stehen“, versichert Schaffhauser.

Überraschendes Aus: Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser (l.) und Stellvertreter Stefan Heinemann legen ihre Ämter nieder. Es muss neu gewählt werden – vermutlich schon im November. Quelle: Lea Rebuschat

Auch Stellvertreter Stefan Heinemann gibt als Grund für seine Amtsniederlegung „eine neue berufliche Herausforderung“ an. „Ich bleibe zwar weiterhin in Gifhorn wohnen, aber die neue Aufgabe erlaubt es mir leider nicht mehr, die dafür notwendige Zeit in die Freiwillige Feuerwehr zu investieren“, sagt der 48-jährige Polizeibeamte.

Die Nachfolge rasch regeln

Gifhorns Brandschützerinnen und Brandschützer müssen die beiden Führungsposten an der Spitze der Ortsfeuerwehr noch in diesem Jahr neu besetzen. „Es gab bereits Gespräche über eine Nachfolgeregelung“, bestätigt Maik Schaffhauser – nennt jedoch noch keine Namen. Er geht davon aus, dass entsprechende Wahlen schon „Mitte, Ende November“ auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stattfinden werden. „Im Anschluss beschäftigt sich die Politik im Feuerschutzausschuss, im Verwaltungsausschuss und im Rat mit dem Thema“, so der 47-Jährige. Schließlich müssen Schaffhauser und Heinemann noch offiziell vom Ehrenbeamtenverhältnis entpflichtet werden.

„Beide wollen so lange im Amt bleiben, bis Wahlen stattgefunden haben und die Neuen bestätigt wurden“, bezieht Annette Siemer, Sprecherin der Gifhorner Stadtverwaltung, Position.

Konflikte im Gerätehaus?

Insider zweifeln hingegen daran, dass einzig und allein berufliche Gründe den Ausschlag für den Rückzug von Schaffhauser und Heinemann gegeben haben. In jüngster Zeit soll es zu Konflikten im Gifhorner Gerätehaus gekommen sein.

Von Uwe Stadtlich