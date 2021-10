Gifhorn

Ihre Entscheidung kam im September selbst für Bürgermeister Matthias Nerlich überraschend: Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser (47) und sein Stellvertreter Stefan Heinemann (48) kündigten nach nur zweieinhalb Jahren die Aufgabe ihrer Ämter an. Inzwischen läuft die Nachfolger-Suche. Ein Rücktritt vom Rücktritt ist für Schaffhauser kein Thema – er hat mit dem Chefposten abgeschlossen.

„Natürlich hat es in der Zwischenzeit viele Gespräche gegeben, doch ich bleibe bei meinem Entschluss“, dementiert der VW-Berufsfeuerwehrmann Gerüchte, dass er es sich noch einmal anders überlegt habe. „Für mich ist die Feuerwehr das Wichtigste – und nicht meine Person“, bekräftigt Schaffhauser, dass er zwar den Ortsbrandmeister-Job zur Verfügung stelle, den ehrenamtlichen Brandschutz-Dienst auch in Zukunft weiter leisten werde.

Es gibt Interessenten für die beiden Posten

Der 47-Jährige, der erst im Februar 2019 zum Ortsbrandmeister gewählt wurde, Vorgänger Uwe Michel ablöste und davor sechs Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister war, bestätigt auf AZ-Anfrage, dass die Nachfolger-Suche begonnen habe. „Es gibt Interessenten für den Ortsbrandmeister und auch den Stellvertreter-Posten, doch es sind noch einige Parameter abzuklären“, nennt Schaffhauser noch keine Namen. Dieses sei im Übrigen auch Sache der Mitglieder. Sie stimmten nicht nur ab, sondern hätten auch das Vorschlagsrecht.

Abschied von der Feuerwehr-Spitze: Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser und sein Stellvertreter Stefan Heinemann (r.) wollen nicht mehr. Die Nachfolge soll noch in diesem Jahr geregelt werden. Quelle: Lea Behrens (Archiv)

Gifhorns neuer Feuerwehr-Chef und sein Stellvertreter sollen noch in diesem Jahr gewählt werden. „Wir werden mit dieser Entscheidung nicht bis 2022 warten“, kündigt Schaffhauser eine außerordentliche Versammlung an. Sie sei als „3-G-Präsenzveranstaltung“ geplant. „Da wird’s keine Probleme geben, denn mehr als 90 Prozent unserer Mitglieder sind gegen das Corona-Virus geimpft“, so Schaffhauser. Einen Termin für diese Veranstaltung – es müsse dabei eine Ladungsfrist von 14 Tagen eingehalten werden – gebe es allerdings noch nicht, erklärt der scheidende Gifhorner Feuerwehrchef.

Ehrenbeamten-Ernennung durch die Politik

Schaffhauser geht davon aus, dass die Nachfolge für die beiden Führungsämter bis Dezember geregelt ist. „Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat dann der Gifhorner Rat, der der Ernennung der Gewählten zu Ehrenbeamten seine Zustimmung geben muss,“, erklärt Maik Schaffhauser. Zuvor sei die Thematik auch noch im Feuerschutzausschuss und Verwaltungsausschuss der Stadt zu behandeln.

Kein Rücktritt vom Rücktritt: Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser bleibt bei seiner Entscheidung und hört auf. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Eines weiß Schaffhauser doch bereits jetzt ganz genau: Auf seinen Nachfolger kommt weiterhin eine Menge Arbeit zu. „Das ist eben kein Job, den man mal kurz nach Feierabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr erledigen kann.“ Gleiches gelte auch für den Posten des stellvertretenden Feuerwehrchefs.

Keine erneute Kandidatur von Frank Maiwald

Frank Maiwald, der bei der letzten Ortsbrandmeister-Wahl gegen Schaffhauser ins Rennen ging und unterlegen ist, schließt eine erneute Kandidatur aus. „Ich trete nicht noch einmal an, engagiere mich jedoch weiter als Aktiver in unserer Ortswehr – auch als Brandmeister vom Dienst“, so der 52-jährige Gifhorner.

Von Uwe Stadtlich