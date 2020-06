Das FBZ Grille plant ein besonderes Corona-Ferienspaßprogramm

Gifhorn

Die gute Nachricht: Der Sommerferienspaß der Jugendförderung Gifhorn findet statt. Auch wenn die aktuell geltenden Corona-Regelungen berücksichtigt werden müssen, haben Kinder die Chance, in den Sommerferien gemeinsam mit Gleichaltrigen etwas zu unternehmen. Das Programm ist ab Montag, 15. Juni, online, und am Mittwoch, 1. Juli, wissen die Eltern, welche Aktion ihrem Kind zugeteilt wurde. Alle Programmpunkte sind buchbar unter www.unser-ferienprogramm.de/gifhorn.

Zu den Corona-Regelungen gehört außer den Abstands- und Hygieneregeln auch, dass keine Getränke und Speisen angeboten werden dürfen. Gruppenfahrten sowie Spiele und Sportangebote mit Körperkontakt und Koch- und Backaktionen gibt es in diesem Programm nicht. Trotz dieser Einschränkungen hat das Team der Grille ein abwechslungsreiches Programm geplant, zum Beispiel mit Sportangeboten wie diesen: Kanutour, Quad fahren, Outdoor-Spinning, Zumba, Bogenschießen und Inlineskating.

Anzeige

Kreatives und Ausflüge

Bei den Kreativangeboten werden Traumfänger gebastelt und Freundschaftsbänder geknüpft, es gibt Corona-Mobilés und selbstgemachte Seife, die Kinder basteln Tagebücher und eine 3-D-Urlaubskiste, es gibt Angebote wie „Aus alt mach neu“ und eine Freilicht-Malerei am Schlosssee. Als Sonderveranstaltungen gibt es unter anderem einen Töpferkursus und eine Wanderung mit Alpakas, die Kinder besichtigen die Polizei und lernen Grundkenntnisse von Power-Point, ein Erste-Hilfe- und ein Schwimmkursus sind geplant.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Für alle Angebote gilt: Die Teilnehmerzahl ist auf vier bis zehn Personen beschränkt. „Uns liegt die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr am Herzen“, sagt die Leiterin der FBZ Grille, Marion Friemel, „und deshalb müssen wir auf bestimmte Regeln und Verhaltensweisen bestehen.“ So muss zum Beispiel zu jeder Aktion ein ausgefüllter Gesundheitsbogen mitgebracht werden – er steht als PDF-Datei auf der Homepage der Grille bereit oder kann dort abgeholt werden. Auf öffentlichen Laufwegen wie zum Beispiel dem Weg zur Toilette wird eine Mund- und Nasenbedeckung empfohlen, bei allen Aktionen beträgt der Mindestabstand aller Anwesenden zueinander 1,5 Meter. Und vor jeder Aktion gibt es eine kontaktlose Temperaturmessung. Kinder mit einer erhöhten Temperatur ab 37,1° Grad können nicht an der Ferienspaßaktion teilnehmen, ebenso wenig wie Kinder, die sich krank fühlen und Husten oder Schnupfen haben.

Regeln für die Eltern

Auch für Eltern gibt es zwei Dinge zu beachten: Sie können ihr Kind nur bis zur Tür begleiten und auch nach der Aktion müssen sie vor der Grille warten. Weiterhin wird es keinen Transfer seitens der Grille zu auswärtigen Veranstaltungen geben, das müssen die Eltern übernehmen. Und: Da die Entwicklung mit Corona nicht voraussehbar ist, kann es sein, dass die Grille kurzfristig Programmänderungen vornehmen muss.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion