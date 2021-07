Gifhorns Dietrich-Bonhoeffer-Realschule vergibt Zeugnisse an 98 Schülerinnen und Schüler

Gifhorn

Corona-Leugner, Homeschooling, Soziale Netzwerke, Fakenews: Schulleiterin Monika Niemann entließ die Abschlussschüler und -schülerinnen der vier 10. Klassen an Gifhorns Dietrich-Bonhoeffer Realschule mit vielen aktuellen Anknüpfpunkten aus Politik und Gesellschaft in die Zukunft. Angesichts des guten Notenschnitts des Jahrgangs dürfte die gut anlaufen.

Dihydrogenoxid – ein in bestimmten Kreisen des Internets viel diskutierter und gefährlicher Stoff wurde durch entsprechenden Fachbezug in den Chemieunterricht von der DBRS-Chefin als schlichtes Wasser entlarvt. „Bildung ist immer der Schlüssel zu sicherer Erkenntnis. Darum lest und prüft, bevor ihr euch eine Meinung bildet“, so Niemann an Schüler und Schülerinnen sowie Eltern.

Von Corona-Defiziten oder schlechteren Abschlüssen keine Spur

Insgesamt wurden 98 Schüler und Schülerinnen in die Berufswelt, Ausbildungsplätze, weiterführende Schulen und Gymnasien entlassen.Von Corona-Defiziten oder schlechteren Abschlüssen keine Spur. „Es tut mir leid, eine besondere Ehrung ist heute mit deinem super Schnitt von 1.7 nicht drin. In diesem Jahr haben wir einige Top-Abschlüsse, die im Bereich 1.2 und 1.4 liegen“, so die Schulleiterin stolz zu einer Schülerin, die sich einen der begehrten Schulpreise für herausragende Leistungen erhofft hatte. Jahrgangsbeste war Naemi Konusch.Weitere Ehrungen gab es für Leon Seiler, Lorijeta Dinaj, Susanne Roppelt und Lenya Bahr in den Bereichen „besonderes soziales Engagement“ und „Beteiligung und Aktivität in Schulgremien“.

Nach 45 Minuten offiziellem Teil konnten Eltern, Schüler und Lehrkräfte im Rahmen der bestehenden Corona-Regelungen den Umständen entsprechend Klönen, ein wenig Feiern und auch an einer Fotosession teilnehmen. „Alles in Allem ein wenig abgespeckt, aber deshalb nicht weniger herzlich. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir trotz Corona-Belastung und Einschränkungen ein hohes Leistungsniveau halten konnten. Dies lag nicht zuletzt daran, dass sowohl alle Lehrkräfte sehr engagiert zu Werke gingen und auch Schülerinnen und Schüler im Bereich der Digitalisierung erhebliche Fortschritte machen konnten“, so Niemann.Als einen Grund dafür führte Niemann neben dem persönlichen Engagement der Lehrkräfte auch die konzeptionelle Arbeit der Arbeitsgruppen an, die erst kürzlich exemplarisch für alle Schulen in Niedersachsen im Schulverwaltungsblatt, dem Amtsblatt des Niedersächsischen Kultusministeriums für Schule und Schulverwaltung, veröffentlicht wurde.

Verabschiedet wurde auch die langjährige Schulelternratsvorsitzende Simone Puppe, die der Schule jedoch verbunden bleibt. Sie vertritt die Realschulen im Landeselternrat.

Von der AZ-Redaktion