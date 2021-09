Gifhorn

Nach 27 Jahren Vorstandsarbeit, davon 20 Jahre als Vorsitzender, ist für Armin Schega-Emmerich (73) jetzt Schluss: Der Gifhorner Hotelier hat den Chefsessel des Dehoga-Kreisverbandes geräumt. Ein neues Team wurde gewählt und übernimmt ab sofort seine Aufgaben: Karlheinz Brunck ist der neue Vorsitzende, Frederick Meyer und Rainer Kirk sind gleichberechtigte Stellvertreter.

Eigentlich hatte Schega-Emmerich seinen Rückzug schon für 2019 geplant, doch Corona machte diesem Plan einen dicken Strich durch die Rechnung. Eine Neuwahl in einer Präsenzsitzung war durch die strengen Hygiene-Vorgaben nicht möglich. Erst am Montagnachmittag war es dann in der Scheune des Deutschen Hauses soweit. Der 73-Jährige sagte Adieu, blickte in seinem letzten Vorstandsbericht noch einmal zurück und setzte sich auch mit der Zukunft der Gastronomie- und Hotelbranche kritisch auseinander.

„Schaffen wir das?“

Beschränkungen und Schwierigkeiten durch das Arbeitszeitgesetz, der Fachkräftemangel, die schwierige Ausbildungsplatzsituation und der über Monate andauernde Lockdown seien für die mehr als 80 Dehoga-Mitgliedsbetriebe im Kreis Gifhorn zu einer Existenzfrage geworden, so Schega-Emmerich. Kurzarbeitergeld und Mehrwertsteuersenkung hätten nur zum Teil weiter geholfen.

Die Frage „Schaffen wir das?“ stehe jedoch mit Beginn der vierten Welle erneut im Raum. „Wir wissen heute immer noch nicht, wie es weitergeht“, forderte der scheidende Dehoga-Vorsitzende konkrete Lösungen und die Unterstützung der Politik ein. „Man kann nicht alles auf unsere Branche abwälzen“, warnte Schega-Emmerich vor einer erneuten „Auf- und Zu-Strategie“.

Einstimmigkeit bei Wahlen

Einstimmigkeit im Anschluss bei den Neuwahlen zum Vorstand: Der bisherige Schatzmeister Karlheinz Brunck, Chef des Hotels Dierks in Repke, ist neuer Chef des Gifhorner Dehoga-Kreisverbandes. Als gleichberechtigte Stellvertreter stehen ihm zukünftig Frederick Meyer (Isenbüttel) und Rainer Kirk (Räderloh) zur Seite. Neuer Schatzmeister ist Thomas Spöttle aus Radenbeck. Weiter an Bord bleibt der ehrenamtliche Geschäftsführer Albert Harder, der diese Funktion seit Juli 1993 innehat.

„So ein Verband lebt vom Ehrenamt – Sie waren ein absolutes Vorbild und werden uns fehlen“, bedankte sich Rainer Balke, Geschäftsführer des Dehoga-Landesverbandes, bei Schega-Emmerich für den Einsatz. Von Frank Lehmann vom Dehoga-Bezirksverband Lüneburg erhielt Schega-Emmerich die Goldene Ehrennadel. Der eigene Kreisverband überraschte den Hotelier, der das Deutsche Haus seit 1990 mit Ehefrau Ulrike führt, mit einer ganz besonderen Würdigung und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Besondere Auszeichnung zum Abschied für den Dehoga-Chef: Armin Schega-Emmerich (Mitte) ist nun Ehrenvorsitzender. Das frühere Vorstandsmitglied Henning Steg (l.) und Nachfolger Karlheinz Brunck gratulieren. Quelle: Uwe Stadtlich

Corona und die damit verbundenen Folgen werden das neue Vorstandsteam in den Herbst- und Wintermonaten vor Herausforderungen stellen. „Die Befürchtung besteht, dass die 100-Inzidenzstufe in Niedersachsen schon demnächst gerissen wird“, steht für Landesgeschäftsführer Rainer Balke fest. Noch seien die Vorgaben für die zweite Warnstufe nicht klar definiert. „Doch wir werden an 2G nicht vorbeikommen“, vermutet Rainer Balke. Zutritt nur für Genesene und Geimpfte: Die Testung als Zutrittsmöglichkeit werde in der Gastronomie wegfallen, glaubt der Geschäftsführer des Dehoga-Landesverbandes.

Von Uwe Stadtlich