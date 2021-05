Gifhorn

Seinen Rückzug hatte Armin Schega-Emmerich eigentlich schon für 2019 geplant. Wegen Corona und der damit verbundenen Begleitumstände hat der Dehoga-Chef Gifhorns Kreisverband jedoch nicht im Stich gelassen. In wenigen Monaten steht nun aber ein Führungswechsel an.

„Es wird eine Präsenzsitzung nach den Sommerferien geben“, kündigt Dehoga-Geschäftsführer Albert Harder an. Am 6. September soll die Veranstaltung in Gifhorn im Deutschen Haus stattfinden. Schega-Emmerich werde an diesem Tag von den mehr als 80 Mitgliedern des Kreisverbandes in den Ruhestand verabschiedet, kündigt Harder an.

Der Kreisverband habe dem 72-jährigen Hotelier viel zu verdanken, verweist Albert Harder auf eine lange und erfolgreiche Amtszeit des Gifhorners. Dieser habe sich mehr als zwei Jahrzehnte im Vorstand engagiert. Auf der Versammlung, die Gifhorns Dehoga unter den dann geltenden Pandemie-Spielregeln stattfinden lassen will, soll auch eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Armin Schega-Emmerich bestimmt werden. „Es gibt bereits Interessenten“, sagt Harder – verrät jedoch noch keine Namen.

Von Uwe Stadtlich