Gifhorns Corona-Zahlen vom Mittwoch: Sinkende Inzidenz

Landkreis Gifhorn

In Gifhorn ist die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile auf 52,1 gesunken – das RKI meldet am Mittwochmorgen für den Landkreis keine weiteren positiven Tests innerhalb eines Tages. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 92 Neuinfektionen. Ob es sich um einen langfristigen Trend handelt oder im Zusammenhang mit der niedrigeren Zahl der Testungen während des langen Pfingstwochenendes steht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Noch 15 aktive Corona-Fälle im Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen

Im Gesundheitsamt wurden 45 weitere Tests vorgenommen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus im Landkreis beträgt 182. Zurzeit gibt es nach Information des Landkreises noch 15 aktive Corona-Fälle im Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Das DIVI-Intensivregister informiert über drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Gifhorner Helios-Klinikums, von denen zwei beatmet werden. Insgesamt stehen aktuell zehn Intensivbetten zur Verfügung, die komplett belegt sind. Mit Stand von Dienstag liegen nach Angabe von Helios selber sechs Covid-19-Patienten auf Normalstation.

Von Christina Rudert