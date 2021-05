Landkreis Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist am Montag leicht angestiegen. Sie lag laut Mitteilung des Landkreises bei 76,5 (+0,6). In den vergangenen sieben Tagen sind demnach 135 Corona-Neuinfektionen hinzu gekommen. Die Gesamtzahl der der Infizierten lag bei 5.988 (+1). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt unverändert bei 182. Vom Gesundheitsamt wurden bislang 24.262 Tests (+/-0) durchgeführt.

In den Alten- und Pflegeheimen gibt es weiter 17 aktive Fälle, aber keine Neuinfektionen. Betroffen ist das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen. Von den zehn Intensivbetten im Kreis Gifhorn waren am Montag zwei durch Covid-19-Patienten belegt, beiden wurden invasiv beatmet.

Von der Redaktion