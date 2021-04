Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist im Verlauf des Wochenendes von 146,2 am Freitag auf 122,9 am Sonntag gesunken. Für Verwunderung sorgte die Meldung des Landkreises am Samstag: Die Gesamtzahl der Infizierten war auf einmal um einen Fall gesunken.

Grund dafür war ein Übertragungsfehler durch eine interne Systemumstellung auf die Software SORMASX. Die Fallzahlen wurden laut Landkreis am Sonntag durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt korrigiert. Am Sonntag meldete der Landkreis deshalb die vom 16. und 17. April addierten Zahlen der Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten lag demnach bei 5 161 (+75). Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen lag bei 217. Insgesamt sind im Landkreis Gifhorn 169 (+/-0) Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der durch das Gesundheitsamt durchgeführten Tests lag am Sonntag bei 20 416 (+86 im Vergleich zum Freitag).

Eine Neuinfektion in den Alten- und Pflegeheimen

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis sind derzeit elf Menschen infiziert, darunter ist eine Neuinfektion. Betroffen sind das Christinenstift in Gifhorn und der Seniorenwohnpark Drömling in Rühen. Von den zwölf Intensivbetten im Landkreis waren am Sonntag sieben durch Covid-19-Patienten belegt, zwei von ihnen wurden invasiv beatmet. 13 Covid-19-Patienten wurden im Helios-Klinikum Gifhorn auf Normalstation behandelt.

Von Christian Albroscheit