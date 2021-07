Gifhorns Corona-Zahlen: Inzidenz sinkt am Dienstagmorgen leicht

Landkreis Gifhorn

Das Robert Koch-Institut hat am Dienstagmorgen eine Corona-Neuinfektion für den Landkreis Gifhorn gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der positiv auf Corona getesteten Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises jetzt bei 6181. In den vergangenen sieben Tagen waren es 27 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht, am Dienstagmorgen lag sie bei 15,3 und damit um 0,6 niedriger als am Montag. Das Gifhorner Gesundheitsamt hat im Lauf des Montags 104 weitere Corona-Tests vorgenommen. Laut DIVI-Intensivregister liegt zurzeit kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation im Helios-Klinikum.

Von Mittwoch an sind im Gifhorner Impfzentrum Erstimpfungen ohne vorherige Terminvergabe über das Land Niedersachsen möglich, die Impfstoffe von Moderna und Biontech stehen zur Verfügung, das Impfzentrum ist montags bis samstags von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Von der AZ-Redaktion