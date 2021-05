Gifhorns Corona-Regeln: Was gilt am Dienstag noch, was wird am Mittwoch anders?

Das ist eine Lockerung, die im Landkreis Gifhorn nur für zwei Tage gilt – und die Kreisverwaltung empfindet die neue Corona-Verordnung des Landes nicht mal als Lockerung. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Kreisverwaltung schätzt die neue Fassung der Landes-Verordnung als insgesamt zu kompliziert und nicht praktikabel ein und sieht daher Probleme in der Umsetzbarkeit.“ Damit schließe sich der Landkreis der Kritik des Niedersächsischen Landkreistages an.

Zudem sieht die Kreisverwaltung in den neuen Regeln keine wesentliche Verbesserung für die Unternehmerinnen und Unternehmer. „Im Gegenteil: Durch die eingeführte Testpflicht vor jedem Einkauf und Gastronomie-Besuch könnten viele Bürgerinnen und Bürger von Spontaneinkäufen und Besuchen Abstand nehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Landrat Dr. Andreas Ebel ergänzt: „Jetzt zeigt sich zwar, wie sinnvoll es war, dass wir im Landkreis Gifhorn sehr zügig in jeder Gebietseinheit mindestens ein Testzentrum für Schnelltests eingerichtet haben. Aber dennoch könnte der Schnelltest eine Hürde vor dem nächsten Einkaufserlebnis darstellen. Wir verstehen daher den Unmut vieler Einzelhändler bei uns im Landkreis Gifhorn.“

Hinzu kommt eine neue Regelung der Landes-Verordnung: Für alle Verkaufsstellen mit nicht mehr als 200 Quadratmetern Verkaufsfläche gilt die Pflicht zur Testung nicht. Es ist allerdings zwingend eine Terminvereinbarung erforderlich. In den Geschäftsräumen darf sich je 20 Quadratmeter nur eine Kundin beziehungsweise ein Kunde mit jeweils einer Begleitperson aufhalten. „Hier sieht die Kreisverwaltung ein erhebliches Problem, weil die Kundinnen und Kunden schwer abschätzen können, wie groß das jeweilige Geschäft ist und somit vor jedem Kauf in Erfahrung bringen müssen, ob die Testpflicht gilt oder nicht.“

Darüber hinaus hat der Landkreis Gifhorn die besondere Herausforderung, dass die Landes-Verordnung nur noch bis einschließlich Dienstag, 11. Mai, gelten wird, denn danach tritt im Landkreis Gifhorn automatisch die Bundesnotbremse in Kraft, da die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag. Gastronomiebetriebe dürfen dann ab Mittwoch, 12. Mai, nur den Außer-Haus-Verkauf anbieten und Kundinnen und Kunden müssen vor jedem Einkauf einen Termin vereinbaren. Damit die Landes-Verordnung mit den Lockerungen erneut gelten kann, muss die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen (ohne Sonn- und Feiertage) erneut unter 100 liegen.

Insgesamt schließt sich der Landkreis Gifhorn der Kritik des Landkreistages an, dass nur wenig praktische Hinweise und Forderungen aus der Praxis im Anhörungsverfahren aufgegriffen werden. „Trotz einer Frist von nur wenigen Stunden geben die kommunalen Spitzenverbände zu jeder Verordnung eine umfangreiche Stellungnahme ab. Dennoch fließen die praktischen Erfahrungen der Landkreise nur wenig in die Rechtsetzung des Landes ein“, heißt es aus dem Gifhorner Schloss.