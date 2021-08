Es ist wieder ein Countdown. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn den fünften Werktag in Folge über 50 liegt, gilt an noch mehr Stellen als bisher die 3G-Regel: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Am Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut 17 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 56,4.