Gifhorns Corona-Inzidenz am Dienstag bei 549,0

Landkreis Gifhorn

Innerhalb von 24 Stunden gab es im Landkreis Gifhorn 98 neue laborbestätigte Corona-Fälle – der Spitzenwert lag bislang bei 190 Meldungen am 19. Januar. Das Robert Koch-Institut beziffert die Fälle der vergangenen sieben Tage auf 973, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 14,1 auf 549,0. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 245.

Seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 haben sich 13 473 Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises infiziert. Nachgewiesen sind mittlerweile 137 Fälle der Omikron-Variante – was allerdings nur stichprobenartig ermittelt wird. Das Gesundheitsamt hat innerhalb des Montags weitere 180 Tests vorgenommen.

In der Seniorenresidenz am Park in Wesendorf und dem Ruhesitz Romantica Sprakensehl-Bokel gibt es derzeit sechs Corona-Fälle. An Schulen und Kitas wurden zwölf neue Fälle festgestellt. Drei sind es an der IGS Gifhorn (drei Gruppen unter Selbstbeobachtung), jeweils zwei am Otto-Hahn-Gymnasium (zwei Gruppen unter Selbstbeobachtung) und an der Grundschule Leiferde (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), jeweils eine am Humboldt Gymnasium (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), an der Fritz-Reuter-Realschule (eine Gruppe unter Selbstbeobachtung), in der Kita „Altes Freibad“ in Meine (eine Gruppe in Quarantäne), in der Kita Pusteblume (eine Gruppe in Quarantäne) und in der Kita „Thomas“ in Neudorf-Platendorf (zwei Gruppen in Quarantäne).

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist um 0,3 auf 6,9 gestiegen, die Intensivbettenbelegung um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Laut DIVI-Intensivregister werden im Helios Klinikum Gifhorn auf der Intensivstation derzeit unverändert vier Covid-19-Patienten behandelt, allerdings werden nur noch drei von ihnen invasiv beatmet. Helios selber informiert mit Stand von Montag über elf Covid-19-Patienten auf Normalstation, das sind fünf weniger als zuvor.

