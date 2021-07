Gifhorn

Kein Plätschern und keine Wasserfontänen: Die von Gifhorns Stadtverwaltung für diese Woche angekündigte Reparatur des Ceka-Brunnens mitten in der Fußgängerzone findet nicht statt – und wird verschoben. Schuld daran ist die beauftragte Firma.

Weil der mehr als 15 Jahre alte Brunnen nicht mehr gesprudelt hat, waren viele Gifhornerinnen und Gifhorner sauer. Die AZ hatte nachgehakt und in Erfahrung gebracht, dass die Inbetriebnahme der Anlage im Juni nicht geklappt hat. Ein technisches Problem mit der Steuerung – ein sogenannter Frequenzumrichter hatte seinen Geist aufgegeben – war offenbar die Ursache.

Hoher Krankenstand

Das Ersatzteil sei bestellt und werde noch in dieser Woche eingebaut, sagte Stadt-Sprecherin Jessica Koch vor wenigen Tagen. Doch daraus wird nun erst einmal nichts. Die beauftragte Reparatur findet nun erst im August statt. „Die ausführende Firma hat uns mitgeteilt, dass sie aufgrund eines plötzlich sehr hohen Krankenstands die Arbeiten voraussichtlich erst in zwei Wochen durchführen kann“, bedauert die Sprecherin der Verwaltung.

Die Gifhornerinnen und Gifhorner können dann nur darauf hoffen, dass die Corona-Inzidenzwerte bis dahin nicht in die Höhe geschnellt sind: Die Stadt hatte sich nämlich in diesem Jahr dazu entschlossen, den Brunnen nicht wie geplant in Frühjahr in Betrieb zu nehmen – um Abstandsregeln einhalten zu können und das Ansteckungsrisiko für spielende Kinder zu minimieren.

Von Uwe Stadtlich