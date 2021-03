Gifhorn

Gifhorns CDU-Fraktion will die Fußgängerzone aufpeppen. Unter anderem sollen die unschönen Verteilerkästen und die in die Jahre gekommenen Hochbeete verschwinden. Ideen gibt’s auch für ein verbessertes Gastronomie-Angebot und eine zeitgemäße Möblierung. Verschwinden soll 2022 die ungeliebte Rendezvous-Haltestelle.

„Die Attraktivitätssteigerung unserer Fußgängerzone ist ein Thema, das ganz Gifhorn bewegt“, steht für CDU-Chef Thomas Reuter fest. Gemeinsam mit Dr. Frank Bühren und Christina Roth – beide in der CDU-Arbeitsgruppe Innenstadtentwicklung engagiert – präsentierte er am Freitag das umfassende Konzept.

„Unter die Erde bringen“

Es sieht unter anderem vor, dass die hässlichen 63 Verteilerkästen aus der Fußgängerzone verschwinden. „Wir wollen versuchen, die Anschlüsse für Strom und Telekommunikation unter die Erde zu bringen“, kündigt Reuter an. Überall dort, wo diese Maßnahme nicht umsetzbar sei, müssten die Kästen durch Aufkleber – beispielsweise mit historischen Stadtmotiven – verschönert werden. Gemeinsam mit den Grünen wolle man dieses Projekt möglichst rasch angehen.

Auch die Tage der noch vorhandenen und inzwischen mehr als 40 Jahre alten Hochbeete sind gezählt. „Sie passen einfach nicht mehr in die Zeit, und auch ihre Pflege gestaltet sich schwierig“, verweist Reuter auf eine bereits gelungene Umgestaltung am Ceka-Brunnen. Die Fußgängerzone wirke so offener, größer und einladender. Mit anderen Bepflanzungskonzepten werde danach für Grün in der Innenstadt gesorgt.

Aufenthaltsqualität steigern

Die Möblierung der Fußgängerzone durch weitere Bänke und zusätzliche Spielgeräte verbessern: Bühren schweben attraktive Aufenthaltsbereiche für ältere Mitmenschen und auch junge Familien mit Kindern vor. Die CDU kann sich zudem einen Biergarten im Innenstadtbereich vorstellen. „Beim Altstadtfest gab’s so etwas schon einmal unweit von Schütte – denkbar ist aber auch der Schillerplatz als Standort“, möchte Reuter wieder an alte Allergarten-Zeiten anknüpfen. Bei allen Ideen wolle man die Gastronomen und Einzelhändler mit ins Boot nehmen, verweist Reuter auf eine enge Kooperation mit der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH (WiSta). Gelder für die Projekte könnten aus dem Topf der Städtebauförderung fließen.

Nicht ganz billig sind Baumaßnahmen, die sich die CDU wünscht, um die Sicherheit in der Fuzo zu erhöhen und Terror-Anschläge zu verhindern – beispielsweise bei Altstadtfesten und Weihnachtsmärkten. Durch versenkbare Stahl-Poller – Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei sollen entsprechende Funksender erhalten – könnten Zuwegungen besser geschützt werden, schlägt Reuter vor. „Andere Städte haben vorgemacht, dass es geht“, spricht der CDU-Chef von einer „nachhaltigen Lösung“. Der Ab- und Aufbau von riesigen Big Packs durch den Bauhof würde somit Geschichte sein.

Ungeliebte Rendezvous-Haltestelle: Sie soll 2022 verschwinden – der entstehende Freiraum soll der Fußgängerzone zugeschlagen werden. Quelle: Sebastian Preuß

Auch das Thema Verkehr gehört zum CDU-Konzept: Ab Sommer soll auf ausgewiesenen Flächen in der Fuzo Radlerverkehr erlaubt werden, um ein halbes Jahr lang Zahlen für ein entsprechendes Projekt zu erheben. Fest steht für die CDU auch, dass die ungeliebte Rendezvoushaltestelle in der Hindenburgstraße verschwinden muss. Reuter: „Da gibt es intelligentere Lösungen.“ Schon 2022 sollen Busse stattdessen am neuen Bahnhof und anderen Haltestellen nahe der Fuzo halten und abfahren.

Von Uwe Stadtlich