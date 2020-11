Gifhorn

Die CDU-Fraktion im Gifhorner Kreistag will den Multifunktionsanbau für das Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen schneller voranbringen als von der Kreisverwaltung geplant. Das ist ein Ergebnis der Klausurtagung für den Kreishaushalt 2021. Der Schwerpunkt soll im Bereich Schulen und bei der finanziellen Entlastung der Kommunen liegen – da ist sich die Fraktion mit der Kreisverwaltung einig.

Durch eine Senkung der Kreisumlage beziehungsweise dadurch, dass diese bis 2024 nicht steigt, sollen die Kommunen im Kreis Gifhorn bis 2024 um etwa 30 Millionen Euro entlastet werden. Notwendig wird das, weil die Kommunen coronabedingte Einnahmeverluste haben werden. Finanzieren will der Landkreis diese Entlastung durch eigene Rücklagen. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter diesem Konzept“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzende Telse Dirksmeyer-Vielhauer. In den ersten beiden Jahren soll die Kreisumlage demnach sinken und danach wieder leicht ansteigen, so dass sie in vier Jahren wieder wie heute bei rund 88 Millionen Euro liegt.

Der Multifunktionsraum am Sibylla-Merian-Gymnasium soll schneller kommen

An Fahrt aufnehmen soll nach dem Willen der CDU die Planung für den Multifunktionsanbau am Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen. Dort soll für 3,3 Millionen Euro in den nächsten Jahren unter anderem ein Veranstaltungsraum mit 199 Plätzen entstehen. Anders als von der Kreisverwaltung vorgesehen, will die CDU dafür schon im kommenden Jahr 100 000 Euro Planungskosten in den Haushalt aufnehmen. „Die Machbarkeitsstudie wurde vorgestellt und hat große Zustimmung erhalten“, erklärt Telse Dirksmeyer-Vielhauer, warum die CDU das Projekt beschleunigen möchte. Im Haushalt bleiben sollen aus ihrer Sicht ebenfalls 100 000 Euro Planungskosten für das Kompetenzzentrum Pflege an der BBS I in Gifhorn – auch wenn die Machbarkeitsstudie dafür vermutlich erst im ersten Quartal 2021 vorgestellt werde.

Im Schulausschuss hat die CDU einen Eilantrag zur Einrichtung von Förderschulen in den Bereichen geistige Entwicklung beziehungsweise körperliche und motorische Entwicklung gestellt. „Der Landkreis ist in der Pflicht, aktiv zu werden“, sagt die CDU-Fraktionschefin. Derzeit würden noch etwa 250 Förderschüler aus dem Landkreis in Wolfsburg und Braunschweig beschult. Diese Städte brauchen ihre Kapazitäten aber demnächst selbst und haben die entsprechenden Verträge mit dem Landkreis gekündigt. „Es gibt den Bedarf für diese Förderschulen und wir müssen Möglichkeiten schaffen“, sagt Dirksmeyer-Vielhauer. Wie viel das kostet, ist aber noch offen.

Bei der Sportstättenförderung besteht Uneinigkeit zwischen CDU und SPD

Uneinig ist sich die CDU mit ihrem Koalitionspartner in Sachen Sportstättenförderung. Zum 1. Januar tritt ein entsprechendes Programm des Landkreises in Kraft. Zunächst sind dafür jährlich 550 000 Euro vorgesehen. Die SPD will den Ansatz jedoch auf drei Millionen Euro erhöhen. Der Großteil der Sportstätten sei in kommunaler Hand, so die CDU. Eine Erhöhung der Fördersumme müsste dementsprechend durch eine höhere Umlage finanziert werden. Mit der Folge, dass einige Kommunen die Sportstättenförderung in anderen mitfinanzieren müssten. Die Kommunen wollen in diesem Bereich laut CDU aber selbst entscheiden – und deshalb plädiert die CDU dafür, die ersten Erfahrungen mit dem Programm abzuwarten. „Darüber müssen wir in der Koalition sprechen“, sagt Telse Dirksmeyer-Vielhauer.

Der Kreishaushalt für 2021 soll demnach ein Gesamtvolumen von 330 Millionen Euro haben. „Die Verwaltung hat aus unserer Sicht eine solide Planung vorgelegt. Coronabedingt gibt es keine Steigerung wie in den letzten Jahren“, bilanziert die Fraktionsvorsitzende.

