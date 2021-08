Gifhorns Bürgermeister rast mit dem Rennwagen im Slalom durch das BGS-Gelände

Gifhorn

Zwei Tage lang dröhnten auf dem Gifhorner BGS-Gelände Auto-Motoren, quietschten Reifen. Der ADAC-Ortsclub richtete am Samstag und Sonntag den 5. und 6. Wertungslauf der ADAC-Youngsters aus sowie die 12. und 13. Gifhorner Slalommeisterschaft. Ganz nebenbei erhielt außerdem Bürgermeister Matthias Nerlich eine Lektion in Sachen Parcours-Fahren. Es galt, einen 600 Meter langen Parcours in kürzester Zeit zurückzulegen – fiel ein Pylon, kamen jeweils drei Sekunden auf die Fahrzeit oben drauf.

Zur Galerie Mal richtig aufs Gaspedal treten – das konnten am Wochenende die Teilnehmer der ADAC-Wertungsläufe auf dem Gifhorner BGS-Gelände. Für ein paar Runden mit am Steuer: Bürgermeister Matthias Nerlich.

„Ich fahre gerne Auto“, sagte Nerlich – bevor er sich in den speziell für Slalom-Fahrten umgebauten Opel Adam neben ADAC-Sportleiter Daniel Brusch setzte. Zuerst lenkte Brusch selbst den Wagen durch den Parcours, der für die Wertungsrennen aufgebaut worden war. Dann war der Bürgermeister an der Reihe. „Beim ersten Durchlauf war ich schneller, bin aggressiver gefahren. Da ich keinen Pylon mitgenommen habe, war das super“, so Nerlich, der sich selbst als nervös und aufgeregt bezeichnete – auch wegen der Zuschauer. Beim zweiten Durchlauf riss er dann zwei Pylone – und bekam ein überraschendes Feedback.

Gifhorner Teilnehmer holen sich gute Platzierungen

„Der erste Durchlauf war aggressiver“, bestätigte Brusch, der Nerlich vom Beifahrersitz aus anwies, nicht so ruckig zu fahren – aber auch langsamer. „Das hätte ich nicht gedacht“, so Nerlich. Er war der einzige Teilnehmer der Testfahrten, die der ADAC für Gifhorner angeboten hatte – andere Teilnehmer ließen sich offenbar vom Regen abschrecken.

Nerlich fährt übrigens nicht nur gerne Auto – für längere Strecken nimmt er die Bahn, und innerhalb der Stadt ist er mit dem Fahrrad unterwegs. „Das geht schneller und ist umweltfreundlich“, sagt er.

Schnell ging es auch auf dem BGS-Gelände zu. 24 Teilnehmer im Alter von 15 bis 27 Jahren hatten sich für den Wertungslauf der Youngster eingeschrieben. In der Klasse A holte beim Innerste Slalom Youngster Cup sowie beim 6. Gifhorner Slalom Youngster Cup jeweils Justin Schubert vom MCS Oschersleben den ersten Platz. Die Gifhornerin Chantal Brusch belegte in den Läufen einen zweiten sowie einen vierten Platz. In der Klasse B belegte Sven Ole Hermansen als bester Gifhorner den zweiten Platz hinter Dennis Schoppe vom MSC Bodenwerder. Die Klasse C machten die beiden Gifhorner Jan Riedel als Sieger und Fernando Brömser Torres als Zweiter unter sich aus.

Die Sieger beim 12. Gifhorner Autoslalom: Luca Hoffmann und Florian Kielke aus Gifhorn, York Mehlhorn aus Gifhorn belegte einen zweiten Platz. Die Sieger beim 13. Gifhorner Autoslalom: Janek Thiele vom MSC Langelsheim und Florian Kielke aus Gifhorn, Felix Kohrs aus Gifhorn belegte einen zweiten Platz. Mannschaftssieger wurde in beiden Wettkämpfen das Team AC Gifhorn 1.

Das BGS-Gelände war übrigens zum letzten Mal Austragungsort der Slalom-Läufe. Ab dem kommenden Jahr will die Stadt Gifhorn laut Nerlich den Bereich umgestalten. Vier Veranstaltungen hatte es in jüngerer Zeit dort gegeben – nachdem Wertungsläufe in den 1970er Jahren schon einmal auf dem BGS-Gelände stattgefunden hatten.

Von Thorsten Behrens