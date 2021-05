Gifhorns Bücherei hat den Brockhaus jetzt digital

Gifhorn

Bibliotheken sind Orte lebenslangen Lernens. Digitale Medien wie Online-Wörterbücher oder eine Online-Enzyklopädie als Nachschlagewerk spielen dabei eine große Rolle, denn geprüftes Wissen ist wichtig. Der Brockhaus – wer kennt ihn nicht? Bereits 1805 von Friedrich Arnold Brockhaus gegründet und über zwei Jahrhunderte das Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum, stand der Brockhaus früher in langen Metern im Regal und präsentierte das Wissen der Welt. Seit neustem ist er dank der Unterstützung des Gifhorner Kinderfonds „Kleine Kinder immer satt“ für alle Kunden der Stadtbücherei digital nutzbar.

Die Brockhaus Enzyklopädie liefert verlässliche Antworten – verständlich, multimedial, strukturiert. Alle Informationen sind zitierfähig und bestens zur Vorbereitung von Referaten, Präsentationen und wissenschaftlichen Arbeiten geeignet.

Das Jugendlexikon enthält speziell am Lehrplan ausgerichtete Schulthemen

Das nächste Referat steht an? Mit dem Jugendlexikon von Brockhaus gelingt jede Präsentation. Es enthält speziell am Lehrplan ausgerichtete Schulthemen. Das Brockhaus Kinderlexikon richtet sich an Kinder zwischen sieben und zehn Jahren. Neben einfachen, kurzen Texten gibt es dort viele Bilder und Hörbeispiele. Das Kinderlexikon macht Suchen und Stöbern in gesicherter Umgebung möglich.

Mit dem digitalen Lernangebot „Schülertraining“ erschließen sich Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 den Schulstoff in spannenden Lernmodulen eigenständig. Der Online-Kursus „Sicher im Web“ unterstützt dabei, online die richtigen Informationen zu finden und zu bewerten.

Mit Leserausweisnummer und Passwort auf der Homepage der Bücherei anmelden

Dieses umfangreiche Angebot steht jetzt allen Nutzern der Stadtbücherei kostenfrei zur Verfügung. Einfach über die Homepage der Bücherei mit Leserausweisnummer und Passwort anmelden – schon kann es losgehen.

