Gifhorn

Als Gifhorns Brandweg ausgebaut worden ist, war Bürgermeister Matthias Nerlich noch nicht einmal geboren. Der Straße merkt man das Alter seit Langem an. Durch Flickschusterei und Patchen ist die Fahrbahn zu einer „Stoßdämpfer-Teststrecke“ geworden – und eine umfassende Sanierung steht vorerst nicht auf der Agenda der Stadt.

Wer mit Fahrrad und Auto auf Gifhorns Brandweg unterwegs ist, muss hart im Nehmen sein. Der Zustand der Straße – sie reicht von der Einmündung Dannenbütteler Weg bis zum Wendehammer kurz vor dem Grundstück der Paulus-Kirchengemeinde – ist inzwischen desolat. „Der Brandweg wurde im Jahr 1969 ausgebaut“, beantwortet Stadtsprecherin Annette Siemer eine AZ-Anfrage nach dem Alter der Fahrbahn, Gossen- und Gehweg-Anlage.

Schlaglöcher und Risse quasi zugeschmiert

Schlaglöcher, Risse und Aufbrüche in der inzwischen mehr als 51 Jahre alten Fahrbahn wurden seitdem immer wieder nur provisorisch beseitigt – quasi zugeschmiert. „Im Rahmen der Unterhaltungspflicht wird der Brandweg jährlich kontrolliert und im so genannten Patchverfahren ausgebessert“, findet Stadt-Sprecherin Annette Siemer wohlklingende Worte für die seit einem halben Jahrhundert immer wieder kehrende Flickarbeiten.

Beim sogenannte Patchen wird aus einem Spezialfahrzeug mit Hochdruck per Schlauch eine heiße Bitumenmischung in die Schadstelle gespritzt, anschließend kommt Splitt drauf, der dann vom Fahrzeugverkehr festgefahren wird. Weil auch gepatchte Stellen im Brandweg durch Frost, Streusalz und Nässe immer wieder aufgebrochen und erneut bearbeitet worden sind, ist aus der früher einmal glatten Teerdecke eine „Rumpel- und Holperstrecke“ geworden. „ Volkswagen wäre auf so eine Stoßdämpfer-Teststrecke stolz“, bringt es ein verärgerter Anwohner auf den Punkt.

Auch Zustand der Gehwege lässt zu wünschen übrig

Mit der Qualität der Fußwege sieht’s auf dem Brandweg nicht besser aus. Auch sie wurden immer wieder geflickt und an vielen Stellen einer „Oberflächenbehandlung“ unterzogen – ähnlich wie es vor ein paar Jahren im Kaninchengarten passiert ist. Susanne Pilarski, Direktorin des Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG), kennt die Problematik und sieht dringenden Handlungsbedarf. Auch durch Baumwurzeln sei es zu Gehwegschäden gekommen, spricht Pilarski konkret den Zustand des Fußweges im Bereich von Turnhalle, Radständern und dem Eingang zum OHG-Nordflügel an. „Es handelt sich um einen Hauptzugang zu unserer Schule – da muss dringend etwas passieren“, fordert sie die Stadt zum Handeln auf.

Schließlich sei der Brandweg nicht nur Anliegerstraße, so die OHG-Chefin. Viel Verkehr gebe es durch Schüler, deren Eltern sowie Besucher der Friedenskirche und auch der am Brandweg-Ende liegenden Paulus-Kirchengemeinde.

Sanierung ist erst für das Jahr 2025 vorgesehen

„Eine Sanierung im nächsten Jahr ist nicht geplant“, winkt Stadtsprecherin Annette Siemer ab. Dieses Projekt sei erst für das Jahr 2025 vorgesehen. „Vorbehaltlich der erforderlichen Beschlüsse durch die Politik“, weiß Siemer um die schwierige Haushaltslage der Stadt, die durch Corona noch komplizierter geworden ist. Bis dahin heißt es für Autofahrer, Radler und Fußgänger offenbar: Augen zu und durch.

Von Uwe Stadtlich