Die Erschließung ist erledigt, die Bauanträge können gestellt werden: Und im Internet läuft auch schon die Vermarktung für ein künftiges Zuhause im Quartier Hohes Feld in Gifhorn. Die Traumhaus AG zum Beispiel wirbt auf ihrem Portal für „sieben projektierte Reihenmittelhäuser ab 294 000 Euro als sozial gefördertes Eigenheim“. Insgesamt projektiere die Gruppe sogar 33 Reihenhäuser in massiver, hochwertiger und energiesparender Bauweise. Das Angebot richte sich vor allem an junge Paare und Familien und all jene, die viel Raum und Wohnkomfort und „ein hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis“ wollten. „Gifhorn verfügt über eine gute Infrastruktur im Hinblick auf Einkaufsmöglichkeiten, Grundschulen und Kindergärten sowie die ärztliche Grundversorgung.“