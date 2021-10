Gifhorn

Der fußballgroße und orange Aufkleber ziert ab sofort die Haupteingangstür: Für ihre Integrationsbemühungen im Unterricht wurden am Montag Gifhorns Berufsbildende Schulen 1 mit dem Label „Fairankern – Sicherer Hafen“ ausgezeichnet. Seit 2015 zeigt die Schule am Alten Postweg besonderes Engagement für jugendliche Geflüchtete.

Sprache, Ausbildung und Arbeit als Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe: Wie wichtig diese Punkte für die jungen Geflüchteten sind, stellte vor der Label-Vergabe BBS-1-Lehrerin Kathrin Kebedies dar. Acht Schülerinnen der Klasse 2 der Berufseinstiegsschule Sprache und Integration – alle aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflüchtet – verfolgten das einstündige Impulsreferat mit großem Interesse.

Der Grundstein wurde 2015 gelegt

Kebedies erinnerte daran, dass Bärbel Hucklenbroich, Kollegin und Abteilungsleiterin für den Bereich Berufseinstiegsschule, mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 den Grundstein für die erfolgreiche Integrationsarbeit an den Berufsbildenden Schulen 1 gelegt hat. Mit den von der Landesschulbehörde damals initiierten Projekten Sprint und Sprint Dual hätten jugendliche Geflüchtete die Chance bekommen, die deutsche Sprache zu erlernen. Kebedies, Lehrerin der beiden Klassen, und andere engagierte Lehrkräfte brachten sich tatkräftig ein.

Tolle Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur

Über Sprachdiplom und Einstiegsqualifizierung den Weg in die Ausbildung finden: Viele aus Klasse 2 nehmen inzwischen an zwei wöchentlichen Berufsschultagen am Unterricht teil und sind an drei Wochentagen bereits bei einem Betrieb im Gifhorner Landkreis beschäftigt. „Das alles klappt nur, weil es eine tolle Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur, Jobcenter und Firmen gibt“, richtet Hucklenbroich ein dickes Dankeschön an die Mitwirkenden.

Beide Schulprojekte seien inzwischen fest in das Regelschulsystem etabliert, beide seien Best-Practice-Beispiele und brächten in den meisten Fällen den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung mit sich, so Kebedies stolz. „Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet das nach teilweise traumatischen Kriegserfahrungen im Heimatland mehr als nur Spracherwerb oder täglicher Schulbesuch“, weiß Kathrin Kebedies. Die jugendlichen Geflüchteten erführen persönliche Anerkennung und Wertschätzung. Für die engagierte Lehrerin steht jedoch auch fest: „Für zukunftsfähige Integrationspolitik braucht es mehr Personal.“ Nur mit Unterricht und spezieller Sprachförderung sei es nicht getan.

Auszeichnung ist Zeichen gegen Ausländerhass

„Diese Auszeichnung ist ein Gegengewicht zu Ausländerhass und Fremdenfeindlichkeit“, ist BBS-1-Chef Stefan Schaefer glücklich über das Label „Sicherer Hafen“. Es sei auch eine Ergänzung zu der bereits 2001 erfolgten Ernennung der BBS 1 zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

„Schule und Betriebe leisten gemeinsam wichtige Integrationsarbeit“, steht für Martin Neuhäuser fest. Als Bündnisvertreter überreichte der neue Gifhorner SPD-Ratsherr das Label an die Berufsbildenden Schulen 1. „Es macht zukünftig die wichtige Integrationsarbeit, die an dieser Schule geleistet wird, für alle Menschen sichtbar.“ Die Schule sei Anker- und Ruhepunkt für jugendliche Geflüchtete und helfe ihnen dabei, den Weg ins Leben zu finden. Neuhäuser: „Das ist für alle Beteiligten hier eine Herzensangelegenheit.“

Ein Buch über die Flucht

Wie wichtig das Schreiben und die Sprache sind, zeigt das Beispiel der jungen Syrerin Zahra Ahelamy. „Erinnerungen einer Geflüchteten“ ist der Titel eines Buches mit mehr als 100 Seiten, in dem die Schülerin der BBS 1 über Krieg, Hunger und Flucht berichtet – vorerst nur in englischer Sprache. Demnächst will die Nachwuchs-Autorin ihr Werk jedoch ins Deutsche übersetzen lassen.

Von Uwe Stadtlich