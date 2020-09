Gifhorn

Im Awo-Kreisverband hat sich in den vergangenen vier Jahren einiges verändert. „Es gab negative, aber auch positive Entwicklungen“, stellte Vorsitzender Michael Walter bei der Kreiskonferenz fest. Frühere Arbeitsschwerpunkte wie Hausaufgabenhilfe, Sprachfreizeiten und Verbraucherberatung sind weggefallen. Dafür sind Schuldnerberatung und Selbsthilfekontaktstelle intensiv nachgefragt.

Zahl der Schuldnerberatungen ist im Jahr 2019 gesunken

849 Klienten suchten laut Jahresbericht 2019 die Awo-Schuldnerberatung auf, 49 weniger als im Vorjahr – allerdings rechnet die Awo mit einem Anstieg in diesem Jahr. Marianne Höpken, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbands und Schuldnerberaterin, informierte, dass vor allem Alleinstehende und Alleinerziehende die Hilfe in Anspruch nehmen. Wirtschaftliche Unerfahrenheit spielt bei einem Viertel der Klienten die Hauptrolle für die Überschuldung, je ein Drittel der Klienten verfügt über ein Erwerbseinkommen beziehungsweise bezieht Hartz IV. Mit elf bis 20 Gläubigern hat es immerhin ein Drittel der Klienten zu tun, dabei waren öffentliche Stellen mit 460 von 2834 Gläubigern die am meisten vertretenen. Waren- und Versandhäuser (411 Fälle), Telefon und Handy (356) sowie Banken (290) folgten in der Häufigkeit. Die Schulden lagen 2019 bei durchschnittlich 21 734 Euro – und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von mehr als 38 000 Euro sowie unter dem Bundesdurchschnitt von 29 000 Euro. Als Gründe führt der Jahresbericht höhere Tarifabschlüsse und eine stabile Lage am Arbeitsmarkt an.

Awo spricht mit Kindern und Jugendlichen über Konsumverhalten

Ein wichtiger Bereich der Schuldnerberatung ist die Prävention. „Wir haben einen Vertrag mit dem Landkreis, über den eine 20-Stunden-Stelle finanziert ist“, teilte Marianne Höpken mit. Die wird genutzt, um in Schulen zu gehen und mit den Kindern und Jugendlichen über Themen wie Konsumverhalten zu sprechen. 2019 hat die Awo-Schuldnerberatung 37 Veranstaltungen an zehn Schulen angeboten, von Berufsschule über Gymasium bis Grundschule war alles dabei, 622 Schüler nahmen teil.

Für die Awo-Selbsthilfekontaktstelle berichtete Walter, dass die Zahl der Selbsthilfegruppen seit 2016 von 53 auf 62 gestiegen ist. „Früher spielte das Thema Sucht die größte Rolle, heute geht es mehr um Gesundheit.“ Dazu gibt es im Landkreis 34 Gruppen. In Gifhorn sind 40 Gruppen ansässig, die übrigen 22 sind über den Landkreis verteilt.

Keine Hausaufgabenhilfe mehr wegen geänderter Rahmenbedingungen

Aus der Hausaufgabenhilfe musste sich die Awo aufgrund geänderter Rahmenbedingungen der Landesschulbehörde zurückziehen, was Walter sehr bedauerte: „Wir haben die Arbeit gerne gemacht.“ Die Sprachreisen werden nicht mehr angeboten, „weil die Jugendlichen sich heute ihre Angebote selber im Internet suchen“, und seit Sommer 2018 gibt es auch keine Awo-Verbraucherberatung mehr in Gifhorn. „Die Verbraucher informieren sich im Internet über Produkte.“

Ein paar Regularien von der Kreiskonferenz :

Der neue Vorstand: Michael Walter (v.l.), Alexandra Grebe, Christina Lüdde, Barbara Drewitz und Edda Tix. Quelle: Michael Franke

Die Kreiskonferenz der Awo hatte auch ein paar Regularien auf der Tagesordnung. Cornelia Seiffert, stellvertretende Vorsitzende vom Bezirksvorstand, stellte erfreut fest, dass die Zahl der Mitglieder im Kreisverband seit 2016 von 169 auf 172 minimal gestiegen sei. Bei den Wahlen wurde der jetzige Vorstand in seinen Ämtern bestätigt: Michael Walter als Vorsitzender, Hanna-Luise Heers als 1. Stellvertreterin, Alexandra Grebe, Christina Lüdde und Irmgard Wöhler als Beisitzerinnen. Revisorinnen sind Edda Tix und Barbara Drewitz.

