Gifhorns Archäologe zieht Bilanz der Grabungen von 2020 und 2021

Gifhorn

Das kann sich sehen lassen, was die Kreis- und Stadtarchäologie in den vergangenen zwei Jahren ausgegraben und erforscht hat. In der Veranstaltungsreihe „Archäologie im Landkreis Gifhorn und Umgebung“ bietet Kreis- und Stadtarchäologe Dr. Ingo Eichfeld am Dienstag, 11. Januar, ab 19 Uhr einen Online-Vortrag mit der Bilanz der Arbeit dieser zwei Jahre an.

So lieferte der Bau einer neuen Gasleitung von Walle nach Wolfsburg neue Einblicke in die letzten Jahrhunderte vor Christi Geburt, während auf dem Areal eines geplanten Verbrauchermarktes in Steinhorst vollkommen überraschend die Überreste einer mittelalterlichen Gerberei zum Vorschein gekommen sind. Überhaupt stand in den Jahren 2020 und 2021 das Mittelalter im Fokus, denn auch bei Baumaßnahmen in Jembke und in der Stadt Gifhorn öffneten sich Fenster in das vermeintlich finstere Zeitalter.

Die Grabung an der Ringwallanlage „Sassenburg“ gehört zu den Höhepunkten

Ein Höhepunkt des vergangenen Sommers war eine Forschungsgrabung, die gemeinsam mit Archäologie-Studierenden von der Universität Leipzig und Freiwilligen der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft des Museums- und Heimatvereins an der bekannten Ringwallanlage „Sassenburg“ östlich von Gifhorn durchgeführt wurde.

Schließlich haben sich auch wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit archäologischen Neufunden an die Kreis- und Stadtarchäologie gewendet. Darunter sind neben tausendjährigen Gewandschließen auch eine mindestens 600 Jahre alte Axt und ein jahrhundertealter Spielwürfel hervorzuheben. Die Zugangsdaten für die Teilnahme via Zoom finden sich auf den Internetseiten der Kreis- und Stadtarchäologie (https://www.gifhorn.de/archaeologie) und des Museums- und Heimatvereins Gifhorn (http://www.mhv-gifhorn.de).

