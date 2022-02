Gifhorn

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Und darum steigt Gifhorns beliebtestes Tanzvergnügen jetzt mit viermonatiger Verspätung in der Stadthalle. Der vom Uniformierten Schützenkorps (USK) organisierte Apfelsinenball geht zum ersten Mal mit einem neuen Namen an den Start. Der Termin steht, der Kartenvorverkauf läuft.

„Wir freuen uns riesig auf diese Veranstaltung – und ganz Gifhorn freut sich mit uns“, strahlt der USK-Major. Mit seinem Kommando hat er sich darauf geeinigt, dass der Ball – er fand letztmalig Anfang 2020 mit 700 Gästen statt – nun am Freitag, 13. Mai, in der Stadthalle gefeiert werden soll. Beginn ist um 20 Uhr.

Den Termin bereits festgelegt

„Traditionell ist dieser Ball am zweiten Samstag im Januar die erste öffentliche Veranstaltung des neuen Jahres, doch Corona hat uns erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht – doch für das Kommando stand fest, dass die Veranstaltung nicht noch einmal ausfallen darf“, erklärt Ziebart. Einmütig habe die gesamte Vorstandscrew hinter dieser Idee gestanden. „Den Termin haben wir inzwischen mit Stadthallen-Managerin Dagmar Marcks-Lübberink besprochen und festgelegt“, freut sich Ziebart darüber, dass die Planung weit vorangeschritten ist.

Überraschungen geplant

„Apfelsinenball wollten wir das Event im Frühjahr allerdings nicht nennen – wir feiern darum zum ersten Mal einen Mai-Ball“, so Ziebart. Im nächsten Jahr im Januar werde es dann jedoch wieder den Apfelsinenball geben. Zum Maiball in der Stadthalle gehöre selbstverständlich auch eine Polonaise. „Allerdings ohne Apfelsinen – wir haben uns jedoch eine andere Überraschung einfallen lassen“, sagt der USK-Major. Auch ein Show-Act sei in Planung. „Wer oder was zu sehen ist, halten wir ebenfalls noch geheim“, hält Ziebart die Spannung hoch.

Ball-Ereignis im Mai in der Gifhorner Stadthalle: Auch ein Show-Act ist geplant. Details verraten die Veranstalter jedoch noch nicht. Quelle: Michael Franke/Archiv

Für die Unterhaltung und Stimmung auf der Tanzfläche sorgt erneut die Band „Streetlife“. „Die Musikerinnen und Musiker freuen sich wahnsinnig darauf, endlich wieder einmal auf einem großen Ballereignis spielen zu können“, berichtet der USK-Chef. Der Vertrag mit der Band sei schon unter Dach und Fach. Auch die Ehrengäste seien bereits eingeladen worden.

250 Karten sind schon weg

250 Karten für den Maiball – die Tische werden durch das USK mit Maiglöckchen-Sträußen dekoriert – sind bereits im letzten Jahr abgesetzt worden, weitere Tickets zum Preis von 20 Euro gibt’s ab sofort bei den USK-Zugführern oder direkt bei Major Karsten Ziebart, Tel. (01 60) 96 22 26 02.

Der Apfelsinenball hat übrigens eine lange Tradition: Mit den Südfrüchten, die normalerweise auf dem Ball an alle Gäste verteil werden, wird an den vor vielen Jahrzehnten verstorbenen Gifhorner Kaufmann Alexander Menke erinnert. Der USK-Schütze war 1880 nach Hamburg verzogen, eröffnete dort ein Südfrüchte-Importgeschäft und spendierte bis zum Jahr 1912 regelmäßig Apfelsinen für das damalige Wintervergnügen des USK.

Von Uwe Stadtlich