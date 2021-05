Gifhorn

Seit November ruht in der Gifhorner Allerwelle wegen Corona der Betrieb. Nun gibt es einen ersten Lichtblick. Schwimmkurse für Kinder starten in wenigen Tagen. Die Stadt Gifhorn informiert, wer unter welchen Voraussetzungen teilnehmen kann.

Die Schwimmkurse für Kinder fielen im vergangenen Jahr Corona-bedingt buchstäblich ins Wasser. Nun startet die Allerwelle am 31. Mai (unter Vorbehalt bezüglich der Inzidenzwerte) mit einem neuen Angebot von Seepferdchen-Kursen im Außenbecken, um möglichst viele Kinder zu erreichen.

„Möglichst viel Versäumtes auffangen“

Da im vergangenen Jahr vier bereits gebuchte Kurse ausfallen mussten, verdoppelt die Allerwelle ihr Angebot von einem auf zwei Schwimmkurse pro 14 Tage. „Mir ist wichtig, dass wir nicht nur die im vergangenen Jahr verlorenen Kurse nachholen, sondern möglichst viel Versäumtes auffangen können“, sagt André Jendro, Geschäftsführer der Parkraum- und Schwimmbad-Gesellschaft Gifhorn.

Vier der insgesamt zwölf Schwimmkurse sind den Kindern vorbehalten, die sich bereits im vergangenen Jahr angemeldet hatten. Die ersten beiden der vier Nachholkurse starten am 31. Mai. Neuanmeldungen sind dann ab dem fünften Kurs möglich, der am 28. Juni beginnt. Die Seepferdchen-Kurse laufen jeweils über zwei Wochen und finden von Montag bis Freitag in der Zeit von 16 bis 16.45 Uhr und 17.15 bis 18 Uhr statt.

Diese Regeln gelten für die Schwimmkurse

Das Mindestalter der Kinder beträgt sechs Jahre. Die Teilnehmerzahl pro Kursus ist auf neun begrenzt. Beim Ablauf der Kurse gilt es mit Blick auf Corona ein paar Besonderheiten zu beachten. Da Duschen und Umkleiden gesperrt sind, müssen die Kinder ihre Badebekleidung bereits bei der Ankunft anhaben. Auf dem Freibadgelände brauchen sie die Straßenbekleidung nur noch auszuziehen. Von dort geht es dann mit dem Schwimmmeister direkt zum Außenbecken. Das Hallenbad bleibt weiterhin geschlossen. Eltern können während des Unterrichts im Bereich der Schwimmbecken warten.

„Wir tun alles dafür, dass wieder Normalität in unser Leben einkehren kann, und öffnen Stück für Stück die öffentlichen Einrichtungen. Am liebsten hätte ich natürlich gleich den Start der Badesaison für alle verkündet, aber das ist leider noch nicht möglich. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt als ersten Schritt wenigstens wieder Schwimmunterricht ermöglichen können“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich.

Ab Juni können Eltern Kinder für die Kurse anmelden

Selbst wenn es am 31. Mai noch kühl ist: Die Wassertemperatur liegt bei 26 Grad. André Jendro hofft auf großen Zuspruch. „Wir haben extra für die Seepferdchen-Kurse mehrere andere Kurse zurückgestellt, damit wir das Angebot aufstocken können“, sagt Jendro. Eltern können ihre Kinder ab Anfang Juni per E-Mail für einen der acht freien Kurse unter info@psg-gifhorn.de anmelden. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer (05371) 9901887.

