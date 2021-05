Gifhorns 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 95,2

Landkreis Gifhorn

Das Robert-Koch-Institut hat für den Landkreis Gifhorn 35 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 168, die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 95,2. Im Gesundheitsamt sind innerhalb eines Tages weitere 145 Personen getestet worden.

Der Landkreis informiert darüber hinaus, dass die Gesamtzahl der Erst- und Zweitimpfungen am Donnerstag bei 49 364 liegt, das sind 5 430 mehr als eine Woche zuvor. Von den 168 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage sind 70 nachweislich auf eine Virus-Mutation zurückzuführen, mittlerweile gab es im Landkreis 865 Infektionen durch Mutationen.

Die Verteilung der 303 akuten Corona-Fälle auf die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Die Gesamtzahl von aktuell 303 Corona-Fällen im Landkreis verteilt sich wie folgt: Gifhorn 100 (+ 3), Wittingen 17 (- 1), Sassenburg 20 (- 14), Boldecker Land 23 (+ 8), Samtgemeinde Brome 34 (+ 7), Samtgemeinde Hankensbüttel 2 (- 1), Samtgemeinde Isenbüttel 20 (+ 8), Samtgemeinde Meinersen 28 (+ 8), Papenteich 28 (+/- 0), Samtgemeinde Wesendorf 31 (+ 8).

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis gibt es acht Neuinfektionen, betroffen sind Haus Niedersachsen in Oerrel, das DRK Pflegewohnhaus Calberlah, Haus Empatica in Osloß sowie das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Sieben weitere Corona-Fälle im Flüchtlingscamp Lessien

In der Krippe Zuckerrübchen wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wird für eine Gruppe eine Quarantäne bis zum 14. Mai angeordnet. Im Flüchtlingscamp Lessien wurden sieben weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet, das Gesundheitsamt hat die bereits bestehende Quarantäne bis zum 12. Mai verlängert.

Das DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts vermeldet fünf Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden. Zwei von ihnen werden beatmet. Mit Stand von Mittwoch teilt Helios mit, dass sechs Covid-19-Patienten auf der Überwachungsstation liegen und fünf auf Normalstation.

Von der AZ-Redaktion