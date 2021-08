Gifhorns 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 31,7

Landkreis Gifhorn

Gifhorns 7-Tage-Inzidenz ist innerhalb eines Tages um 3,9 auf jetzt 31,7 gestiegen. Das Robert Koch-Institut meldet 15 positiv getestete Personen mehr als am Vortag, die Gesamtzahl der Infizierten aus dem Landkreis Gifhorn seit März 2020 beträgt jetzt 6 319. Damit steigt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 56, und die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 31,7. Vor einer Woche betrug sie 23,2. Im Gesundheitsamt wurden weitere 13 Tests innerhalb eines Tages gemacht.

Mit Stand 18. August wurden im Gifhorner Impfzentrum 111 223 Personen geimpft – 4 098 mehr als in der Woche davor – und bei den niedergelassenen Ärzten 78 086, was ein Plus von 2 122 im Vergleich zur Vorwoche bedeutet. Von den insgesamt 189 309 Impfungen waren 87 817 Zweitimpfungen – 5 213 mehr als in der Woche zuvor. Der Landkreis weist darauf hin, dass diese Zahl nicht mit der absoluten Impfquote gleichzusetzen sei, da beispielsweise Impfungen von Betriebsärzten oder Impfungen von Bewohnern des Landkreises außerhalb des Landkreises nicht enthalten sind.

Im Verlauf der vorigen Woche sind bei 21 Neuinfektionen Corona-Mutationen nachgewiesen worden, sodass die Gesamtzahl der Infektionen mit Mutationen jetzt bei 1 241 liegt.

Von der AZ-Redaktion