Gifhorns 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 29,5

Landkreis Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn ist weiter rückläufig. Am Freitagmorgen meldet das RKI ein Minus von 4,5, sie liegt damit jetzt bei 29,5 – und hat den fünften Werktag in Folge die Schwelle von 35 unterschritten. Das bedeutet weitere Lockerungen, die von Sonntag, 6. Juni, an gelten.

Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Woche beträgt 52

Es gibt allerdings auch zehn neue, laborbestätigte positive Corona-Tests binnen eines Tages, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 52. Todesfälle sind nicht hinzugekommen, die Gesamtzahl beträgt 183. Das Gesundheitsamt hat im Laufe des Donnerstags 37 Personen getestet.

Einen positiven Corona-Test gab es an der Adam-Riese-Schule. Daraufhin hat das Gesundheitsamt eine Teilgruppe bis zum 14. Juni in Quarantäne geschickt. Und auch an der Grundschule Wesendorf wurde eine Person positiv getestet – auch hier gilt für eine Teilgruppe eine Quarantäne bis zum 14. Juni.

Auf Intensivstation werden aktuell drei Covid-19-Patienten versorgt

Das DIVI-Intensivregister vermeldet für den Landkreis Gifhorn drei Covid-19-Patienten, die auf der Helios-Intensivstation versorgt werden. Zwei von ihnen werden beatmet. Alle zehn aktuell zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind belegt. Mit Stand von Donnerstagmorgen meldet Helios sechs Covid-19-Patienten auf Normalstation.

Von Christina Rudert