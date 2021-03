Gifhorn

Mit dem Ruhestand von Ricarda Riedesel musste die Bildungs und Kultur gGmbH des Landkreises Gifhorn gleich zwei Posten neu besetzen. Neue Leiterin der Kreisvolkshochschule ist nun Inga Neubauer, neue Stellvertretende Geschäftsführerin Rabea Farkas.

Neubauer hat sich durch ein fundiertes Master-Studium im Bereich der Erwachsenenpädagogik und diverse Weiterbildungen beispielsweise als Expertin für Neue Lerntechnologien qualifiziert. Sie hat diverse berufliche Positionen im Bereich der Erwachsenenbildung als Bildungsberaterin, Programm- und Regionalkoordinatorin wahrgenommen und zuletzt als Geschäftsstellenleiterin. „Wir konnten sie aus Wolfsburg gewinnen“, sagt Gunhild Posselt, Geschäftsführerin der Bildungs- und Kultur gGmbH. Aber eine Wolfsburgerin ist Neubauer nicht: „Gifhorn ist meine Heimatstadt“, sagt die Neue.

„Ich freue mich, dieses neue Kapitel aufzuschlagen für mich und das Team der Kreisvolkshochschule, aber vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn. Die Kreisvolkshochschule ist die lernfreundlichste und vielfältigste Weiterbildungsschule für Erwachsene im Landkreis“, sagt Neubauer.

Farkas ist seit 2013 in der Bildungs- und Kultur gGmbH und war dort zunächst als Personalreferentin, später als Personalleiterin tätig. Zuvor hatte sie in verschiedenen Unternehmen und Bereichen des Personalwesens in Berlin gearbeitet und dort auch gelebt. Farkas bleibt weiterhin auch Personalleiterin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Gifhorn.

Bildungszentrum sieht sich für Zukunft bestens aufgestellt

„Bestens aufgestellt“ sieht Posselt das Bildungszentrum mit dem neuen Führungspersonal. „Gerade der Bildungs- und Kulturbereich hat sich bereits im letzten Jahr stark verändert, und weitere Anforderungen werden insbesondere im digitalen Sektor auf uns zukommen.“

Farkas und Neubauer hätten den Aufsichtsrat von Anfang an für sich gewinnen können, so Landrat Dr. Andreas Ebel. „Wir konnten die Visionen und die Fachkompetenz erkennen. Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn werden von dem Einsatz der beiden Frauen profitieren, und ich freue mich, wenn das vielfältige Angebot der Kreisvolkshochschule und der Musikschule weiterhin so gut angenommen wird.“

Von Dirk Reitmeister