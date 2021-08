Gifhorner wollen Pakete abholen – doch die Post ist am Samstag geschlossen

Gifhorn

Wir sind da – mit Herz und Hand: So steht es auf einem Schild an der Gifhorner Post. Der Zusatz „Nur am Samstag nicht“ fehlt allerdings bei dem Hinweis auf die vorübergehend angepassten Öffnungszeiten – und er fehlt auch auf den Paketabholzetteln, die am Freitag im Stadtgebiet verteilt wurden. Ärgerlich für zahlreiche Gifhornerinnen und Gifhorner: Sie standen am Samstag mit einem Abholzettel für ein Paket vor der verschlossenen Tür, denn auf dem Zettel des Paketboten war nichts davon zu lesen, dass die Post derzeit andere Öffnungszeiten hat – es stehen noch die alten Zeiten drauf.

Das sind die aktuellen Öffnungszeiten der Gifhorner Post Die Post hat derzeit geänderte Öffnungszeiten. Montags und Dienstag sind Kunden und Kundinnen von 9 bis 13 Uhr erwünscht. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag öffnen sich die Türen der Post jeweils von 14 bis 18 Uhr. Samstags ist geschlossen. Allerdings: Ein Hinweis, für welchen Zeitraum diese Regelung gilt, findet sich nicht auf dem Zettel. Und Vorsicht ist auch bei den Angaben im Internet geboten: Beim Standortfinder über die Seite www.deutschepost.de wurden mit Stand Sonntag. 15.40 Uhr ebenfalls noch die alten – derzeit nicht aktuellen – Zeiten angezeigt.

„Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe etwas anderes zu tun, als vor der Post herumzulungern“, schimpft Detlef Emgenbroich. Er hatte am Freitag einen Zettel im Briefkasten gefunden, er könne am Samstag ab 11 Uhr ein Paket bei der Gifhorner Post abholen. Nun ja, konnte er nicht, die Post war zu. „Die haben eben das Monopol. Gebe es einen vernünftigen Wettbewerb, würden die sich das nicht erlauben.“

Emgenbroich ist doppelt sauer: Nicht nur die Fahrt ohne Ergebnis zur Post ärgert ihn. „Da muss ich jetzt Montag noch einmal hin und mich brav anstellen. Aber vorher schaue ich ins Internet, wann die wirklich öffnen. Nicht dass ich wieder umsonst hinfahre.“ Nein, er ärgert sich auch darüber, dass er überhaupt einen Abholzettel bekommen hat. „Ich bin Freitag extra zuhause geblieben, weil ich auf das Paket gewartet habe. Ich unterstelle dem Fahrer mal, dass er gar nicht geklingelt, sondern den Zettel einfach vorbereitet und eingeworfen hat.“ gewartet hatte Emgenbroich, weil er am Wochenende die bestellte große Obstschere im Garten gleich einsetzen wollte. „Jetzt muss ich das verschieben.“

Auf jeden Fall will er am Montag das Personal zur Rede stellen, wie so etwas passieren kann – und warum die Paketboten offenbar nicht über derartige Änderungen informiert werden. Emgenbroich ist mit seinem Ärger offenbar nicht allein. „Ich war um 11.45 Uhr da. Während wir – es waren schon fünf andere Gifhorner an der Post – über diese Unverschämtheit sprachen, kamen noch fünf weitere Leute dazu.“

Einer davon ist Jörn Merzdorf. Der 80-Jährige war extra mit dem Bus vom Christinenstift zur Post gefahren, um sein Paket abzuholen. „Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Unverschämt“, schimpft auch er.

Die Pressesprecher der Post waren für ein Statement am Wochenende nicht erreichbar.

Von Thorsten Behrens