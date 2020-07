Gifhorner verliert fünfstellige Summe an betrügerischen Autoverkäufer

Gelsenkirchen/Gifhorn

Ein 44-jähriger Gifhorner ist am Samstag in Schalke eine fünfstellige Summe losgeworden, ohne den Gegenwert in Form eines 7er BMW dafür zu erhalten. Ein dreister Autoverkäufer betrog ihn um sein Geld und floh.

Der bislang unbekannte Autoverkäufer hatte seinen Wagen privat zum Verkauf angeboten und traf sich am Samstagmittag mit dem Gifhorner zu einem Verkaufsgespräch in Gelsenkirchen auf Schalke. Die beiden Männer wurden sich über den Preis schnell einig, der 44-Jährige übergab dem vermeintlichen Verkäufer auch direkt vor Ort die ausgehandelte fünfstellige Summe – das hätte er mal besser nicht getan: Unter einem Vorwand setzte sich der betrügerische Autoverkäufer noch einmal in den frisch verkauften BMW. Und plötzlich gab er Gas und flüchtete mitsamt dem Auto und dem Bargeld.

Der geprellte Gifhorner beschrieb den Betrüger als etwa 1,65 Meter groß. Der Mann hatte dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt, eine helle Jeans der Marke Diesel sowie eine blaue Einwegmaske über dem Gesicht. Er sprach gutes Deutsch. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun nach dem Täter – und warnt ausdrücklich davor, private Autokäufe vor Ort in bar und ohne rechtsgültigen Vertrag abzuwickeln.

